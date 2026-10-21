Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись

Блог

Сергій Наумович
Сергій Наумович

Новини. Світ / Думки
Time to read1 хв
3,7 т.
Блог |

Час виставити світу рахунок за Будапештський меморандум

Час виставити світу рахунок за Будапештський меморандум
Українські та американські офіційні особи біля шахти 43-ї ракетної армії, Первомайськ, Україна, 1994 рік. Джерело: U.S. government employee, photo from Defense Threat Reduction Agency, Wikimedia

Знаєте, що це? Це підпис Сполучених Штатів Америки під гарантією українській територіальній цілісності. Перед цим підписанням Україна має у своєму розпорядженні ядерну зброю, яка здатна по суті знищити планету. Ми домовились з гарантами, які приїхали у той день в Будапешт, що ми віддаємо цей арсенал, утилізуємо зброю і утилізуємо відповідну інфраструктуру. Увесь світ до кінця свого існування має бути вдячний за такий вчинок нам. А гаранти не просто сказали "Дякуємо!", а підписали відповідний документ, що нам по суті навіть не треба мати армію. Бо у нас є гаранти, бо Україні без перебільшення мають навколо всі бути вдячними.

Час виставити світу рахунок за Будапештський меморандум

Підпис США під гарантією українській територіальній цілісності. Джерело: facebook.com

Натомість одна північна країна-гарант територіальної цілісності України направила на нас війська у 2014 і у 2022 роках, а представники другої країни-підписанта зараз бігають по всьому світу і переконують, що Україна винна, бо не хоче віддавати путєну власні території, які він тепер вважає своїми, намагаються подати нас якомога дорожче.

Читайте також
Михайло ЛевакінМихайло Левакін
2,8 т.
У Польщі знайшли останки понад 40 українців, убитих в 1944 році: серед них жінки, діти і чоловіки. Фото
2,8 т.
У Польщі знайшли останки понад 40 українців, убитих в 1944 році: серед них жінки, діти і чоловіки. Фото
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
1,3 т.
"Розкол у родині": Трамп-молодший розкритикував військову операцію США в Ірані, яку влаштував батько – The Atlantic
1,3 т.
"Розкол у родині": Трамп-молодший розкритикував військову операцію США в Ірані, яку влаштував батько – The Atlantic
Ганна ЯкубецьГанна Якубець
1,1 т.
"Зона негоди": синоптики дали прогноз, де в Європі може випасти до 35 см снігу
1,1 т.
"Зона негоди": синоптики дали прогноз, де в Європі може випасти до 35 см снігу

Я думаю, що гарно зроблену соціальну рекламу з історією про Будапештський меморандум маємо крутити по всьому світу на всіх можливих інформаційних ресурсах. Не жаліючи фінансів на це. Увесь світ має знати про те, що зараз роблять гаранти територіальної цілісності України і що то за ядерний арсенал був у нас до 1994 року. Увесь світ має знати, який еквівалент Хіросіми був у того арсеналу… Як варіант – зробити це ближче до 5 грудня. У чергову річницю…

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Сергея Наумовича
Схожі теми
Війна в УкраїніБудапештський меморандумРосіяСШАядерна зброяармія
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram, Viber та застосунку OBOZ.UA.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись
Завантажуйте застосунок
Завантажити вApp StoreДоступно вGoogle Play
Додайте OBOZ.UA у Google
Додати до бажаних джерел