Били руками й ногами: у парламенті Вірменії депутати влаштували масову бійку. Відео
Уранці 29 жовтня в парламенті Вірменії депутати влаштували масову бійку. Спочатку між депутатами від уряду й опозиції спалахнула словесна суперечка, яка зрештою переросла в бійку.
Під час сутички депутати били й штовхали один одного руками та ногами. Про це повідомляє ABC Media.
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