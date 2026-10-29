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Били руками й ногами: у парламенті Вірменії депутати влаштували масову бійку. Відео

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read1 хв
156
Били руками й ногами: у парламенті Вірменії депутати влаштували масову бійку. Відео
Били руками й ногами: у парламенті Вірменії депутати влаштували масову бійку. Відео. Джерело: ABC Media

Уранці 29 жовтня в парламенті Вірменії депутати влаштували масову бійку. Спочатку між депутатами від уряду й опозиції спалахнула словесна суперечка, яка зрештою переросла в бійку.

Під час сутички депутати били й штовхали один одного руками та ногами. Про це повідомляє ABC Media.

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