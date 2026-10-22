Били ногами і морили голодом: у "Книзі катів" розкрили, де утримували американця Хаббарда в Росії і хто його катував

21 жовтня нинішнього року Росія звільнила з полону 74-річного громадянина США Стівена Хаббарда, якого окупанти викрали з його будинку в Україні 2 квітня 2022 року в тимчасово окупованому Ізюмі Харківської області та засудили до шести років ув'язнення. У російському полоні американець зазнавав катувань з боку окупантів – його морили голодом, били палицями, кийками й ногами, електрошокером, цькували собаками, змушували повзати коридорами.

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Його утримували спочатку в Новозибківськові Брянської області в СІЗО, потім у Пакиному Володимирської області Росії. Про історію звільненого з полону Стівена Хаббарда розповіли у проєкті "Книга катів українського народу".

Де утримували Стівена Хаббарда

Спочатку Стівена Хаббарда утримували у СІЗО №2 у Новозибкові Брянської області з вересня 2022 року до травня 2023 року, потім у виправній колонії №7 у Пакиному Володимирської області з травня 2023 року до весни 2024 року.

Там він, як і інші українські полонені, зазнавав тортур. Як розповів його співкамерник, звільнений український військовополоненийо Ігор Шишко, американця били палицями, кийками й ногами, електрошокером, цькували собаками, морили голодом, змушували повзати коридорами й навіть імітувати статеві акти.

Становище Стівена Хаббарда ускладнювалося тим, що він є громадянином США і не знає російської мови, через що окупанти додатково знущалися з нього.

Звільнені полонені, які перебували в казенній установі СІЗО №2 УФСВП в Новозибкові, розповідали про численні випадки катування там, в тому числі побиття під час "прийомки", допитів і перевірок, цькування собаками, удари електрошокером. Зазначали, що людей там примушували стирати з тіла татуювання, вчити російський гімн і кричати "Слава росії". Світло в камерах не вимикали, порції їжі були близько 200 грамів, люди втрачали по 20 кг і більше.

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Охоронці зустрічали полонених фразою "Добро пожаловать в Бухенвальд", розповідав журналіст Дмитро Хилюк. Відомо щонайменше про три смерті українців у цьому СІЗО.

Після Новозибкова американця утримували у Федеральній казенній установі ВК №7 УФСВП по Володимирській області, там Хаббард перебував з травня 2023 року до весни 2024 року.

Звільнені з тієї установи розповідають про те, що співробітники колонії били ув'язнених двічі на день під час перевірок й вдавалися до тортур, зокрема ударів палицями по стопах (цей вид катування називають "бастонада"), душіння пакетами, змушування повзати по плитці, зґвалтування сторонніми предметами.

Головні історії дня

Також полонених морили голодом: у тарілці могло бути кілька зерен перловки, замість картоплі – лушпиння. Коросту лікували зеленкою, а медик радив молитися. Відомо щонайменше про три смерті українців у цій колонії.

Останнім місцем ув'язнення російські медіа називають колонію ВК-12 у Мордовії. Цю інформацію "Книга катів" нині перевіряє.

Хто причетний до катувань українських полонених у цих установах

Проєкт опублікував дані посадовців Федеральної служби виконання покарань РФ, а також інших осіб, причетних до незаконного утримання, катувань та жорстокого поводження з українськими військовополоненими у виправній колонії №7 (Пакине, Володимирська область) і слідчому ізоляторі №2 (Новозибків, Брянська область).

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Що передувало

У середу, 21 жовтня 2026 року, Росія звільнила 74-річного американця Стівена Джеймса Габбарда, якого викрали з його будинку в Україні 2 квітня 2022 року та засудили до шести років ув’язнення. Диктатор Володимир Путін розпорядився звільнити чоловіка, якого російська сторона звинуватила в найманстві на боці українських збройних сил.

Звільнення Хаббарда відбулося на прохання Дональда Трампа під час візиту його спецпосланця Стіва Віткоффа до Санкт-Петербурга.

Що відомо про Стівена Габбарда

Стівен Джеймс Габбард родом із містечка Біг-Рапідс у штаті Мічиган, США. Він багато подорожував світом, зокрема жив у Японії та на Кіпрі, де познайомився з українкою на ім’я Інна. У 2014 році вони переїхали до Ізюма на Харківщині. Габбард заробляв на життя викладанням англійської мови та, за наданою інформацією, не розмовляв ні українською, ні російською.

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Коли почалися бойові дії, американець намагався виїхати з Ізюма, однак 2 квітня 2022 року потрапив у полон до російських окупантів. Вони звинуватили його в роботі на Україну та заявляли, що він нібито вступив до лав територіальної оборони Ізюма.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що депутат Європарламенту, литовський політик Петрас Ауштрявічюс нагадав про те, що в російському полоні продовжує перебувати незаконно засуджена українська журналістка Яна Суворова з Мелітополя Запорізької області. Нині вона вже четвертий свій день народження зустрічає в неволі.