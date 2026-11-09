"Був хорошою дитиною, ходив до церкви": бабуся нападника в Кракові, який вбив шістьох людей, розповіла про нього

80-річна Марія, бабуся 24-річного Міхала Оксинського, якого звинувачують у нападі зі стріляниною в центрі Кракова, досі не може повірити в те, що сталося. Жінка згадує онука як чуйну та послужливу людину, яка допомагала їй і раніше ходила до церкви.

Відео дня

Також вона розповіла про захоплення зброєю свого сина Януша, батька нападника, та про те, що той подарував Міхалу військову форму на повноліття. Своїми спогадами Марія поділилася з журналістами Gazeta Wyborcza, які приїхали до рідного міста чоловіка.

Що бабуся розповіла про Міхала

80-річна Марія зізналася журналістам, що досі не може збагнути, як її онук міг скоїти такий злочин.

"Він був такою гарною дитиною. Не знаю, що на нього найшло. Раніше він ходив до церкви, хоча останнім часом рідше", – розповіла жінка.

За її словами, тривожитися вона почала ще в п'ятницю, коли її син Януш, батько Міхала, не приїхав за яйцями. Спочатку Марія припустила, що чоловік зможе завітати наступного дня. Вона пояснила, що син мав багато роботи й іноді працював навіть ночами.

Однак у суботу Януш також не з'явився. Тоді жінка почала телефонувати, але ніхто не відповідав.

"Ніхто не відповідав", – згадала вона.

Згодом племінниця розповіла Марії про трагедію в Кракові та показала фотографію нападника. Жінка впізнала онука, але спочатку не хотіла вірити побаченому.

"Боже мій, це ж Міхал? – подумала я, але не наважилася сказати це вголос. Я думала, що це хтось схожий, що це не може бути він", – розповіла бабуся.

Близько 22:00 до неї приїхала дочка та повідомила страшну звістку: її син Януш, невістка та онука загинули.