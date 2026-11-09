"Був хорошою дитиною, ходив до церкви": бабуся нападника в Кракові, який вбив шістьох людей, розповіла про нього

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Сили оборони атакували Ленінградську область: під ударом опинився другий за потужністю НПЗ Росії. ВідеоСили оборони атакували Ленінградську область: під ударом опинився другий за потужністю НПЗ Росії. ВідеоСкільки коштує купити 1-кімнатну квартиру в Києві в листопаді 2026 рокуКолишніх цін більше немає: скільки коштує купити 1-кімнатну квартиру в Києві в листопаді 2026 рокуCу-57 розбивсяРосія зазнає рекордних втрат Су-57 від початку вторгнення в Україну: що не так із цим винищувачем і що намагаються замовчатиВтрати РФ в УкраїніНовий рекорд: Сили оборони відмінусували майже 3 тис. окупантів за добу – ГенштабНацбанк випустить нові 10 грнНацбанк випустить нові 10 грн: будуть в оригінальному дизайніОпинився під завалами: з’явилися подробиці про чоловіка, якого РФ вбила ударом по Київщині. ФотоОпинився під завалами: з’явилися подробиці про чоловіка, якого РФ вбила ударом по Київщині. ФотоРосія націлилась на енергетику України на тлі колосальних втрат на полі бою – ISWРосія націлилась на енергетику України на тлі колосальних втрат на полі бою – ISWЧоловік, який влаштував смертельну стрілянину в Кракові, помер в лікарні: що відомо про нападникаЧоловік, який влаштував смертельну стрілянину в Кракові, помер в лікарні: що відомо про нападника"Матиме дещо інші обриси": Трамп натякнув на можливу зміну території України після завершення війни. Відео"Матиме дещо інші обриси": Трамп натякнув на можливу зміну території України після завершення війни. ВідеоЗахисники неба УкраїниОкупанти вночі знову атакували Україну: сили ППО знешкодили майже 300 дронів і 5 "Бандеролей"
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

"Був хорошою дитиною, ходив до церкви": бабуся нападника в Кракові, який вбив шістьох людей, розповіла про нього

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 хв
111
"Був хорошою дитиною, ходив до церкви": бабуся нападника в Кракові, який вбив шістьох людей, розповіла про нього
"Був хорошою дитиною, ходив до церкви": бабуся нападника в Кракові, який вбив шістьох людей, розповіла про нього

80-річна Марія, бабуся 24-річного Міхала Оксинського, якого звинувачують у нападі зі стріляниною в центрі Кракова, досі не може повірити в те, що сталося. Жінка згадує онука як чуйну та послужливу людину, яка допомагала їй і раніше ходила до церкви.

Також вона розповіла про захоплення зброєю свого сина Януша, батька нападника, та про те, що той подарував Міхалу військову форму на повноліття. Своїми спогадами Марія поділилася з журналістами Gazeta Wyborcza, які приїхали до рідного міста чоловіка.

Що бабуся розповіла про Міхала

80-річна Марія зізналася журналістам, що досі не може збагнути, як її онук міг скоїти такий злочин.

"Він був такою гарною дитиною. Не знаю, що на нього найшло. Раніше він ходив до церкви, хоча останнім часом рідше", – розповіла жінка.

Читайте також
Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
1,5 т.
В Амстердамі на антиізраїльську демонстрацію вийшли близько 200 тисяч людей: поліція застосувала кийки. Фото
1,5 т.
В Амстердамі на антиізраїльську демонстрацію вийшли близько 200 тисяч людей: поліція застосувала кийки. Фото
Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
1,5 т.
"Ця держава зазнає краху": Трамп сказав, чи планує відновлення війни в Ірані
1,5 т.
"Ця держава зазнає краху": Трамп сказав, чи планує відновлення війни в Ірані
Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
1,5 т.
Поразка республіканців на виборах посилила партійну конкуренцію у боротьбі за президентство у 2028 році: хто може скласти конкуренцію Венсу
1,5 т.
Поразка республіканців на виборах посилила партійну конкуренцію у боротьбі за президентство у 2028 році: хто може скласти конкуренцію Венсу

За її словами, тривожитися вона почала ще в п'ятницю, коли її син Януш, батько Міхала, не приїхав за яйцями. Спочатку Марія припустила, що чоловік зможе завітати наступного дня. Вона пояснила, що син мав багато роботи й іноді працював навіть ночами.

Однак у суботу Януш також не з'явився. Тоді жінка почала телефонувати, але ніхто не відповідав.

"Ніхто не відповідав", – згадала вона.

Згодом племінниця розповіла Марії про трагедію в Кракові та показала фотографію нападника. Жінка впізнала онука, але спочатку не хотіла вірити побаченому.

"Боже мій, це ж Міхал? – подумала я, але не наважилася сказати це вголос. Я думала, що це хтось схожий, що це не може бути він", – розповіла бабуся.

Близько 22:00 до неї приїхала дочка та повідомила страшну звістку: її син Януш, невістка та онука загинули.

facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!