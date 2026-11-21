Президент США Дональд Трамп різко відповів критикам, які засуджують його хороші стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним. Він назвав таких людей дурнями та заявив, що особисті контакти з керівниками Росії й Китаю є перевагою для Вашингтона.

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Крім того, американський лідер розповів про особливу атмосферу під час зустрічі з Путіним і Сі Цзіньпіном та згадав війну в Україні. Його заяви пролунали 20 листопада під час спілкування з журналістами в Білому домі.

Трамп відкинув критику через дружбу з Путіним

Під час пресконференції Трампа попросили прокоментувати зауваження щодо того, що він називає главу Кремля своїм другом.

У відповідь Трамп захистив свої особисті стосунки з російським диктатором і наголосив, що вважає їх позитивним фактором. Він також розкритикував тих, хто не схвалює його спілкування з Путіним.

"У нас дуже чудові стосунки. Дурні люди кажуть: "О, це жахливо. Він ладнає з ним". Я ладнаю з Росією, з Китаєм. Я ладнаю з багатьма людьми. З деякими не ладнаю", – сказав президент США.

На запитання, чи вважає він Путіна другом саме для Америки, Трамп зауважив, що не може говорити від імені всієї країни. Але він підтвердив, що особисто має з очільником Кремля дуже хороші стосунки.

Трамп назвав "хімією" відносини з Путіним і Сі Цзіньпіном

Окремо глава Білого дому згадав тристоронню зустріч із російським і китайським лідерами, яка відбулася під час його візиту до Китаю 19 листопада. Трамп назвав її безпрецедентною подією та заявив, що між учасниками переговорів виникло особливе взаєморозуміння.

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"Це була дивовижна подія. США, РФ та Китай. Між нами була така хімія, такий електричний струм, така дружба, якої раніше ніколи не бачили", – заявив Трамп.

Він переконаний, що добрі особисті контакти з керівниками Росії та Китаю можуть бути корисними для Сполучених Штатів і сприяти безпеці країни.

Трамп висловився про завершення війни в Україні

Під час спілкування з журналістами американський президент також торкнувся питання припинення російсько-української війни. Він заявив, що хотів би домогтися завершення бойових дій, однак визнав, що зробити це виявилося значно складніше, ніж він очікував.

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Трамп пояснив це особистою ворожнечею між президентом України Володимиром Зеленським і очільником Кремля Володимиром Путіним. На його думку, саме взаємна ненависть лідерів заважає їм домовитися, хоча обидві сторони нібито хочуть припинити війну.

"Він (Путін. – Ред.) би дуже хотів закінчити війну. Це дуже складно зробити. Чесно кажучи, є двоє хлопців, які не знають, як її закінчити. Ми намагаємося їм допомогти. Є двоє людей, які ненавидять один одного – Зеленський і Путін. Вони не знають, як це припинити. Вони хочуть це закінчити. Вони обидва в цьому застрягли. І насправді це жахлива війна. Я думав, що її буде чи не найлегше завершити. Але тут відіграють роль особистості. Я думаю, що вона закінчиться. Але є двоє людей, які загрузли в багнюці, точнісінько як його армійські танки загрузли в багнюці", – наголосив президент США.

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Водночас Трамп заявив, що Путін нібито зацікавлений у врегулюванні конфлікту, хоча може не демонструвати цього публічно через переговорну позицію.

"Я можу лише сказати вам, що президент Путін хотів би це врегулювати. І це точно. Я не знаю, чи хоче він сам це казати, бо, можливо, з погляду його переговорної позиції йому не варто цього говорити. Але він хотів би це врегулювати", – наголосив американський лідер.

Як писав OBOZ.UA, під час тристоронньої зустрічі у китайському Шеньчжені Трамп заявив, що для нього є честю перебувати поруч із Путіним. Проте слова американського президента викликали обурення в соцмережах, особливо на тлі повномасштабної війни Росії проти України.