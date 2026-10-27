"Будемо діяти рішуче": президент Румунії засудив причетність Росії до диверсій на території країни

Президент Румунії Нікушор Дан засудив причетність Росії до диверсій на території країни та пообіцяв рішучі дії для запобігання подібним інцидентам. За його словами, спроба підпалу на одному з румунських заводів свідчить про серйозну загрозу національній безпеці.

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Про це Нікушор Дан заявив у соцмережі X. Він наголосив, що такі дії є серйозним порушенням суверенітету Румунії.

"Я найрішучішим чином засуджую будь-яку причетність Російської Федерації до диверсій на території Румунії. Такі дії є неприйнятними та становлять серйозне порушення суверенітету й безпеки нашої країни. Жоден іноземний суб’єкт не має права діяти таким чином на території Румунії чи інших європейських держав", – наголосив Дан.

Росія веде гібридну війну проти Європи

Румунський президент заявив, що Росія протягом багатьох років використовує різні інструменти для послаблення європейських демократій. Йдеться, зокрема, про спроби впливати на виборчі процеси, кампанії з дезінформації, інформаційну війну, кібератаки та диверсії.

За словами Дана, останніми тижнями Москва перейшла до нового рівня ескалації та провокацій щодо цивільного морського транспорту в Чорному морі.

"Не повинно бути жодних ілюзій щодо природи цієї загрози. Гібридна війна ведеться роками, у різних формах, але з тією самою метою – послабити зсередини європейські держави та солідарність між ними", – заявив президент Румунії.

Він наголосив, що ці випадки не можна розглядати як окремі, не пов’язані між собою інциденти. На його думку, вони є частиною заздалегідь спланованої та скоординованої кампанії, спрямованої на розкол європейських суспільств і послаблення готовності держав Європи спільно дбати про власну безпеку та оборону.

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Румунія посилить заходи безпеки

Нікушор Дан заявив, що посилення диверсійної активності вимагає від Румунії підвищеної пильності та постійної оцінки ризиків.

"Румунська держава діятиме рішуче, щоб запобігати таким інцидентам, встановлювати причетних і захищати громадян та критичну інфраструктуру країни", – заявив він.

Водночас Румунія продовжить тісно співпрацювати із союзниками по НАТО та партнерами в Європейському Союзі.

Пожежа на промисловому об’єкті Carfil

Окремо Дан подякував співробітникам Румунської служби інформації (SRI), Міністерства внутрішніх справ, Управління з розслідування організованої злочинності та тероризму (DIICOT) і Генерального управління військової розвідки (DGIA), які брали участь у розслідуванні пожежі на промисловому майданчику Carfil.

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За словами президента, правоохоронці встановили не лише людей, які безпосередньо спричинили пожежу, а й тих, хто стояв за цим провокаційним актом.

Дан наголосив, що розслідування диверсії на Carfil вкотре продемонструвало, наскільки активно ворожі структури використовують соціальні мережі для пошуку людей, якими можна маніпулювати та залучати їх до незаконних дій.

Президент закликав громадян уважніше ставитися до інформації, яку вони бачать в інтернеті, та усвідомлювати ризики вербування через соціальні платформи.

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"Відповідь на це має бути спільною, скоординованою та переконливою, заснованою на солідарності й здатності діяти разом", – підсумував Дан.

Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні румунська розвідка заявила про викриття диверсійної мережі, яку координувала Росія. За даними відомства, це угруповання несе відповідальність за пожежу, яка сталася у вересні на промисловому об’єкті в центральній Румунії поблизу державного підприємства з виробництва зброї.