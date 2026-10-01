Британський уряд вважає, що Іран причетний до інциденту на авіабазі Королівських ВПС Ферворд, у результаті чого було затримано п’ятьох чоловіків, яких згодом відпустили під заставу. Таку заяву в уряді зробили після того, як з’ясувалось, що один із підозрюваних сам зателефонував за екстреним номером ще до затримання групи.

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Про це пише BBC. Видання посилається на заяву прем’єр-міністра Великої Британії Енді Бернема.

Британія заявила про "вагомі ознаки" причетності Ірану

У коментарі виданню британський прем'єр Енді Бернем звинуватив Іран у причетності до інциденту на авіабазі Королівських ВПС RAF Fairford, яку використовували військові США.

"Є вагомі ознаки того, що Іран зіграв певну роль у тому, що сталося цими вихідними на авіабазі Ферфорд", – сказав Бернем.

Водночас глава британського уряду не став розкривати деталей, на яких ґрунтується ця оцінка. Він зазначив, що влада повідомить більше, коли це буде можливо, оскільки розслідування ще триває.

Бернем наголосив, що британська сторона працює зі своїми американськими колегами та має повну довіру до дій британських спецслужб і правоохоронців.

"Звичайно, це залишається поточним, складним і серйозним поліцейським розслідуванням, і, звичайно, ми тісно співпрацюємо з нашими колегами у Сполучених Штатах Америки", – заявив він.

Бернем пояснив звільнення підозрюваних під заставу

Рішення британської влади звільнити п’ятьох затриманих під заставу публічно критикував президент США Дональд Трамп.

"Я б сказав: "Не відпускайте їх під заставу". Я здивований, що їх звільнили. Я б так не зробив", – заявив Трамп у Білому домі.

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Бернем у відповідь наголосив, що саме формулювання "звільнені під заставу" не означає, що підозрювані залишилися без контролю правоохоронців.

"Люди повинні розуміти, що коли кажуть "звільнені" – це не так, як люди можуть подумати. Очевидно, що це відбулося за найсуворіших можливих умов застави", – сказав британський прем’єр.

За його словами, британські органи влади "тримають ситуацію під найсуворішим контролем".

Згаданих п’ятьох чоловіків заарештували рано-вранці в неділю, 27 вересня, після того, як поліція отримала повідомлення про "три підозрілі транспортні засоби" у Велфорді – селі, розташованому безпосередньо на схід від бази.

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Усі вони є громадянами Великої Британії віком від 23 до 25 років. Четверо з них мешкають у Вестмінстері, а один – у Камдені.

За даними поліції, під час обшуків у фургонах знайшли певну кількість бензину, але не виявили жодних вибухових пристроїв.

Поліція назвала звільнення чоловіків під заставу "рішенням у межах розслідування", що "ґрунтується на досвіді та стратегії".

Іран заперечує причетність

Іранське посольство в Лондоні заявило, що "категорично відкидає та рішуче засуджує" будь-які "безпідставні та зловмисні спекуляції", що пов’язують Іран з інцидентом на авіабазі.

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Варто зазначити, що авіабаза Ферфорд протягом десятиліть використовується як передова база ВПС США, а останніми місяцями американські бомбардувальники вилітали звідти на Близький Схід після того, як Велика Британія дозволила Вашингтону використовувати базу для завдання ударів по Ірану.

У липні Іран заявляв, що будь-яка база, яка використовується для агресії проти іранської території, є законною ціллю для його сил.

Як повідомляв OBOZ.UA, США також заявляли про іноземний слід в інциденті на авіабазі Ферворд. Очільник американського зовнішньополітичного відомства Марко Рубіо заявив, що до підготовки теракту, який вдалося зірвати поблизу американської авіаційної бази у Великій Британії, "явно причетний іноземний суб'єкт". За його словами, це серйозний інцидент, і будь-які загрози державним інтересам США "матимуть наслідки".

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