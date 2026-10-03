Британія знову хоче в ЄС? Опубліковані результати опитування

Майже половина британців підтримують можливе повернення Великої Британії до Європейського Союзу після наступних загальних виборів. Про таку можливість раніше згадував чинний прем'єр країни Енді Бернем, котрий очолює Лейбористську партію.

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Про це свідчать результати опитування, проведеного у Великій Британії, про яке повідомляє Guardian. Дослідники вважають, що у разі, якщо Бернем запропонує провести новий референдум і виступить за возз'єднання країни з ЄС, це може додати його партії щонайменше 7% на майбутніх виборах

Практично кожен другий британець підтримує ідею щодо можливості повернення країни до ЄС

Майже половина виборців у Великій Британії підтримує позицію лідера Лейбористської партії Енді Бернема щодо можливого повернення країни до Європейського Союзу після наступних загальних виборів, свідчать результати опитування.

Варіант повторного вступу в ЄС підтримують 49% респондентів. Проти такого возз'єднання висловилися 28,5% опитаних.

За збереження чинних відносин Британії з ЄС, але з усуненням якомога більшої кількості торговельних бар'єрів висловилися 48,2%, проти виступили 20,9%. Митний союз підтримують 47,1%, а проти нього – 20,7%.

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Приєднання до єдиного ринку та асоційоване членство підтримують практично однаково: за них висловилися відповідно 45,1% та 45,5% респондентів, тоді як збереження поточних відносин підтримали 42%.

Продовження віддалення Великої Британії від ЄС схвалюють лише 27,9%, проти висловилися 41,2%.

Понад чверть опитаних (25,9%) заявили, що хочуть, щоб Велика Британія негайно знову приєдналася до ЄС, тоді як дещо менша частка (22,9%) вважає, що це має статися протягом наступних трьох років, а 8,4% – протягом наступного десятиліття.

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23% заявили, що взагалі не хочуть тісніших відносин.

Британці шкодують про Brexit

Помилкою вихід з ЄС вважають 52,4% британців. А ось 29,7% оцінюють Brexit як правильний крок. Не визначилися зі ставленням до цього питання 17,9% опитаних.

На запитання, чи був Brexit успіхом, чи провалом, 12,2% відповіли, що це був успіх, 54,9% назвали його провалом, 23,2% не визначилися.

Опитування було проведене з 12 по 24 вересня. Участь у ньому взяв 11 461 респондент.

Як повідомляв OBOZ.UA, прем'єр Британії розробляє варіанти поглиблення відносин з ЄС. На думку Бернема, "Brexit приніс більше шкоди, ніж користі".