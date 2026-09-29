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Британія пропонує свою "ядерну парасольку" дев’ятьом країнам Європи: хто в списку і в чому суть

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read2 хв
icon 1,5 т.
Британія пропонує свою "ядерну парасольку" дев’ятьом країнам Європи: хто в списку і в чому суть
Ілюстративне фото

Велика Британія, в межах ширшої оборонної співпраці, запропонувала дев’ятьом європейським країнам свою "ядерну парасольку". Йдеться про Фінляндію, Данію, Естонію, Ісландію, Латвію, Литву, Нідерланди, Норвегію та Швецію.

Про це повідомляє Iltalehti. Очікується, що відповідну угоду країни можуть підписати в листопаді.

Учасники JEF мають узгодити угоду в Осло

Про британську ініціативу стало відомо під час візиту до Фінляндії першого морського лорда та начальника штабу ВМС Великої Британії адмірала сера Гвіна Дженкінса. У Гельсінкі він провів зустріч із головою парламентського комітету з питань оборони Гейккі Аутто.

Остаточне рішення щодо угоди країн, які входять до Об’єднаних експедиційних сил (JEF), можуть ухвалити під час зустрічі в Осло в листопаді. Напередодні, 29 вересня, міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен має провести попереднє обговорення майбутнього засідання JEF у парламентському комітеті.

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"Ядерна парасолька" передбачає гарантії безпеки від держави, яка має ядерну зброю, для союзника без власного ядерного арсеналу. За словами Гейккі Аутто, Лондон демонструє готовність поглиблювати співпрацю в межах JEF, що відкриває додаткові можливості для оборонної взаємодії.

Британія пропонує окремі ядерні гарантії

Запропонована Британією модель передбачає окремі гарантії ядерного стримування, які діятимуть поза межами відповідного механізму НАТО. Нині розширене ядерне стримування для неядерних членів Альянсу забезпечують США, Велика Британія та Франція.

За словами Дженкінса, у випадку Фінляндії британські гарантії пов’язані з можливостями підводних човнів Королівського флоту, які патрулюють Атлантику.

Як зазначає видання, використання механізму JEF не передбачає автоматичного застосування статті 5 НАТО, яка визначає напад на одного союзника як напад на весь Альянс.

Водночас на початку вересня Фінляндія приєдналася до французької ініціативи у сфері ядерного стримування, яка також не передбачає створення окремої "ядерної парасольки".

Нагадаємо, Франція розпочала поглиблений діалог з низкою країн НАТО щодо зміцнення безпеки Європи за допомогою своєї ядерної зброї. У Польщі та Швеції вже підтвердили переговори з Парижем щодо "ядерної парасольки".

Як писав OBOZ.UA, раніше в США обговорювали можливість розміщення ядерної зброї в більшій кількості європейських країн-членів НАТО. Така ініціатива має підтвердити союзникам незмінність американських гарантій безпеки.

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