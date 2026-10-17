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Британія, Франція, Німеччина та Польща відпрацюють сценарій розміщення військ в Україні після війни: що відомо про навчання

Даниїл БорщДаниїл Борщ
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Британія, Франція, Німеччина та Польща відпрацюють сценарій розміщення військ в Україні після війни: що відомо про навчання
Військові Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі візьмуть участь у масштабних навчаннях НАТО. Джерело: Pexels

Військовослужбовці Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі візьмуть участь у масштабних навчаннях НАТО, під час яких відпрацюють сценарій розгортання військ в Україні після можливого припинення вогню. Маневри мають підготувати союзників до надання Києву гарантій безпеки після завершення бойових дій.

Про це повідомляє GB News. За словами міністра оборони Великої Британії Веса Стрітінга, навчання відбудуться наступного місяця на території Польщі та об'єднають тисячі військовослужбовців.

Що відомо про майбутні навчання

Домовленості щодо проведення спільних маневрів було досягнуто ще в липні під час саміту Коаліції охочих. Їхня головна мета – перевірити готовність європейських союзників до практичної реалізації безпекових гарантій для України після припинення бойових дій.

Зокрема, військові відпрацьовуватимуть логістику перекидання особового складу та необхідних ресурсів на українську територію. Йдеться не лише про транспортування військ, а й про організацію постачання продовольства, пального та інших матеріалів, потрібних для забезпечення їхньої діяльності.

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За словами британського міністра, такі тренування допоможуть підготуватися до підтримки військової підготовки та повоєнного відновлення України.

"Наступного місяця тисячі військовослужбовців візьмуть участь у масштабних навчаннях у Польщі, щоб ми були готові підтримати військову підготовку та повоєнну відбудову, яких потребуватиме Україна", – заявив Стрітінг.

Британія, Франція, Німеччина та Польща відпрацюють сценарій розміщення військ в Україні після війни: що відомо про навчання

Вес Стрітінг. Джерело: John Keeble/Getty Images

У Британії наголосили на важливості підтримки України

Під час перебування у Вашингтоні очільник британського оборонного відомства підкреслив, що перемога України над російською агресією має принципове значення для безпеки та свободи інших держав.

"Україна перебуває на передовій боротьби за свободу в усьому світі, і надзвичайно важливо, щоб вона перемогла агресію Путіна", – наголосив міністр.

Він також зазначив, що Велика Британія разом із партнерами вже працює над підготовкою до майбутнього мирного врегулювання.

"Ми плануємо мир і свободу, які прагнемо бачити, завдяки нашому лідерству в Коаліції охочих", – додав Стрітінг.

Майбутні навчання стануть одним із ключових елементів британської ініціативи щодо формування європейської коаліції, покликаної забезпечити довгострокову підтримку України.

Нагадаємо, у Польщі планували провести спільні навчання країн Коаліції охочих за участю близько 1,5 тисячі британських і французьких військових. Під час маневрів союзники мали відпрацювати логістику, транспортування та перекидання особового складу й техніки для підготовки до можливого забезпечення гарантій безпеки України.

Як писав OBOZ.UA, з 2027 року Україна має долучатися до планування навчань НАТО, а не лише до їхньої практичної фази. Це дасть змогу враховувати досвід українських військових у протидії російській армії та застосуванні сучасних технологій на полі бою.

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