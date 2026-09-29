Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиЧому саботували нові штрафи за перевищення швидкостіУкраїнців убивають на дорогах, а нардепи відмовляються посилювати покарання: чому саботували нові штрафи за перевищення швидкостіБанки приймають долари від українців за новим курсомБанки приймають долари від українців за новим курсом: скільки коштує валюта 30 вересня"Це Боже благословення!" Ірина Федишин дізналася стать третьої дитини: вона виховує двох хлопчиків"Це Боже благословення!" Ірина Федишин дізналася стать третьої дитини: вона виховує двох хлопчиківОкупанти в Олешках відбирали продукти, які скинули українські військові, у місті зникають люди – МВАОкупанти в Олешках відбирали продукти, які скинули українські військові, у місті зникають люди – МВАСили оборони за добу скоротили чисельність армії РФ на майже 1,5 тис. окупантів: дані ГенштабуСили оборони за добу скоротили чисельність армії РФ на майже 1,5 тис. окупантів: дані ГенштабуСпорт, родина і творчість: як працює формула корпоративної єдності БаДМСпорт, родина і творчість: як працює формула корпоративної єдності БаДМЛітак Дубай – Тель-Авів подав сигнал про викрадення через бійку пілотів: ті виявились українцем і росіяниномЛітак Дубай – Тель-Авів подав сигнал про викрадення через бійку пілотів: ті виявились українцем і росіянином"Російську армію треба зупинити": партизани "Атеш" влаштували диверсію на  залізничній гілці Донецьк – Мелітополь. Відео"Російську армію треба зупинити": партизани "Атеш" влаштували диверсію на  залізничній гілці Донецьк – Мелітополь. ВідеоЯке дівоче прізвище було в Олени Зеленської і чому його вважають рідкіснимЯке дівоче прізвище було в Олени Зеленської і чому його вважають рідкісним

"Brexit приніс більше шкоди, ніж користі": прем'єр Британії розробляє варіанти поглиблення відносин з ЄС

Андрій Колотовкін
Андрій Колотовкін
Time to read2 хв
icon 434
"Brexit приніс більше шкоди, ніж користі": прем'єр Британії розробляє варіанти поглиблення відносин з ЄС
Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем
Джерело: Annabel Lee-Ellis/PA Wire/dpa

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що наприкінці цього року представить варіанти поглиблення відносин країни з Європейським Союзом. Під час конференції Лейбористської партії в Ліверпулі у вівторок він також сказав, що Brexit "завдав більше шкоди, ніж користі".

Про це пише медіа dpa-international. За словами Бернема, Велика Британія має визначитися зі своїми довгостроковими відносинами з ЄС, який залишається її найбільшим ринком. Він також заявив, що країна "втратила частину контролю" над економікою та міграцією після виходу з Євросоюзу.

Новий формат

Бернем допустив перегляд підходу до відносин із ЄС, який передбачався передвиборчою програмою Лейбористської партії 2024 року. Йдеться, зокрема, про визначені тоді обмеження щодо повернення до митного союзу або єдиного ринку ЄС.

Читайте також
Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
icon 817
У США розкрили запечатану у 1950 році "капсулу часу": що знайшли всередині. Фото
icon 817
У США розкрили запечатану у 1950 році "капсулу часу": що знайшли всередині. Фото
Надія ДанищукНадія Данищук
icon 681
Трамп запровадив санкції проти десяти постачальників зброї для Ірану: повний список
icon 681
Трамп запровадив санкції проти десяти постачальників зброї для Ірану: повний список
Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
icon 522
81-річний мільярдер, який не має нащадків, вкладає мільйони в місто-привид: що він задумав
icon 522
81-річний мільярдер, який не має нащадків, вкладає мільйони в місто-привид: що він задумав

"Я не можу сказати вам, що нинішня ситуація достатньо хороша. Brexit завдав більше шкоди, ніж користі", – заявив прем’єр.

Він додав, що під час саміту Великої Британії та ЄС хоче представити країні різні варіанти майбутніх відносин із європейськими партнерами. Після цього, за його словами, уряд спробує знайти консенсус щодо одного з підходів.

Економіка і міграція

Окремо Бернем розкритикував наслідки Brexit для економіки та контролю над міграцією. Він зазначив, що десятиліття низького економічного зростання послабило позиції Великої Британії, а співпраця з європейськими партнерами у сфері міграції стала слабшою.

"Brexit не дав нам контролю. Ми втратили частину контролю, який мали над нашою економікою, оскільки десятиліття низького зростання поставило нас у слабше становище. І ми втратили частину контролю над імміграцією", – сказав він.

Прем’єр також заявив, що міністерка внутрішніх справ Шабана Махмуд працює над відновленням контролю над міграційною системою. Водночас він наголосив, що зміни відбуваються з подякою до людей, які приїхали до країни та роблять внесок у її розвиток.

Саміт Великої Британії та ЄС, запланований на липень, перенесли після відставки попередника Бернема Кіра Стармера. Нову дату зустрічі наразі не визначили.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що британців розчарували результати Brexit через те, що найбільше постраждала економіка країни.

Схожі теми
BrexitБританіяЄвропейський Союз (ЄС)Енді БернемЕнді Бернем
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись