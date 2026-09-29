Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що наприкінці цього року представить варіанти поглиблення відносин країни з Європейським Союзом. Під час конференції Лейбористської партії в Ліверпулі у вівторок він також сказав, що Brexit "завдав більше шкоди, ніж користі".

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Про це пише медіа dpa-international. За словами Бернема, Велика Британія має визначитися зі своїми довгостроковими відносинами з ЄС, який залишається її найбільшим ринком. Він також заявив, що країна "втратила частину контролю" над економікою та міграцією після виходу з Євросоюзу.

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Бернем допустив перегляд підходу до відносин із ЄС, який передбачався передвиборчою програмою Лейбористської партії 2024 року. Йдеться, зокрема, про визначені тоді обмеження щодо повернення до митного союзу або єдиного ринку ЄС.

"Я не можу сказати вам, що нинішня ситуація достатньо хороша. Brexit завдав більше шкоди, ніж користі", – заявив прем’єр.

Він додав, що під час саміту Великої Британії та ЄС хоче представити країні різні варіанти майбутніх відносин із європейськими партнерами. Після цього, за його словами, уряд спробує знайти консенсус щодо одного з підходів.

Економіка і міграція

Окремо Бернем розкритикував наслідки Brexit для економіки та контролю над міграцією. Він зазначив, що десятиліття низького економічного зростання послабило позиції Великої Британії, а співпраця з європейськими партнерами у сфері міграції стала слабшою.

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"Brexit не дав нам контролю. Ми втратили частину контролю, який мали над нашою економікою, оскільки десятиліття низького зростання поставило нас у слабше становище. І ми втратили частину контролю над імміграцією", – сказав він.

Прем’єр також заявив, що міністерка внутрішніх справ Шабана Махмуд працює над відновленням контролю над міграційною системою. Водночас він наголосив, що зміни відбуваються з подякою до людей, які приїхали до країни та роблять внесок у її розвиток.

Саміт Великої Британії та ЄС, запланований на липень, перенесли після відставки попередника Бернема Кіра Стармера. Нову дату зустрічі наразі не визначили.

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