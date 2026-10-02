Брат Орбана просив бізнесмена з Австрії перехопити ще один український вантаж перед виборами: спливли гучні подробиці

На початку березня цього року Угорщина затримала два автомобілі інкасаторської служби "Ощадбанку", що перевозили десятки мільйонів євро та доларів готівкою і 9 кг золота. Разом з автівками і коштовним вантажем у заручники до угорської влади, яку тоді ще очолював скандально відомий політик Віктор Орбан, потрапили семеро громадян України.

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Втім, це затримання під приводом "боротьби з відмиванням коштів" могло бути не єдиним. За даними угорського видання 444, наприкінці березня молодший брат Орбана Арон просив австрійського бізнесмена посприяти затриманню ще одного українського вантажу – цього разу в Австрії.

Що відомо

Журналісти дізналися подробиці розмови Арона Орбана з угорським бізнесменом Чонгором Ласловарі-Тома, що нині живе в Австрії. Вони познайомилися шість років тому і давно не спілкувалися. Однак ввечері 26 березня Орбан-молодщий раптом написав давньому знаймому.

Вже після затримання інкасаційних авто "Ощадбанку" Арон Орбан звернувся до угорського бізнесмена, щоб дізнатися, чи може австрійська влада затрмати ще один український вантаж. Він, мовляв, мав інформацію, коли цей вантаж опиниться на території Австрії.

Сам Ласловарі-Тома згодом зізнавався: у те, що Арон Орбан дійсно має таку інформацію – не повірив. Брата на той момент ще чинного прем'єра Угорщини він назвав "досить наївною людиною", яку "певні групи інтересів використовують як своєрідну ходячу візитну картку".

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Він додав, що раніше Арон Орбан звертався до нього з різними бізнес-пропозиціями, але це були "жахливо легковажні речі".

У розмові, за словами бізнесмена, Орбан-молодший пояснив, чому звернувся саме до нього. Брат тодішнього глави угорського уряду розраховував на "політичні зв'язки" свого співрозмовника, які в реальності обмежувалися тим, що у 2021 році угорець балотувався від Австрійської народної партії на муніципальних виборах, але програв їх.

Почувши пропозицію Арона Орбана "затримати вантаж", що "проходить через ваші ворота" – бізнесмен відмовився. А згодом повідомив про розмову австрійським спецслужбам та Народній партії, що очолює коаліційний уряд.

Головні історії дня

Угорські медіа вважають, що до затримання готівки та золота "Ощадбанку" на початку березня Арон Орбан насправді не причетній. Однак, стверджує видання Telex, його вуха стирчать зі ще однієї гучної справи, пов'язаної з "візовим бізнесом" родини Орбанів.

На початку тижня Національне управління з повернення та захисту активів (NVVH) заявило про розслідування схеми, у рамках якої "група, підозрювана у тісному зв'язку з провідними політичними діячами, погодилася в обмін на фінансову компенсацію, що ті, хто оформить через них дозволи на проживання з метою роботи, обов'язково отримають необхідні візи".

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Розслідування цієї справи розпочалося деякий час тому. Однак до зміни влади руху в ньому практично не було.

Лише після перемоги на виборах чинного прем'єра Петера Мадяра та його партії певні зрушення таки відбулися.

Зокрема, правоохоронці затримали двох підозрюваних – соратників брата Віктора Орбана. Сам він поки залишався "недоторканним", хоча, підкреслює Telex, діяти без його відома затримані аж ніяк не могли.

Як повідомляв OBOZ.UA, на початку березня стало відомо, що в Угорщині викрали інкасаторські машини українського Ощадбанку разом з цінностями та співробітниками.

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Громадян України при цьому 28 годин тримали в кайданках, а перевозили із зав’язаними очима. Угорці також вилучили у них особисті речі, зокрема,мобільні телефони, іпозбавили можливості повідомити про своє затримання та місцезнаходження рідних, посольство чи роботодавця.

Згодом людей Угорщина таки відпустила, а за деякий час віддала й інкасаторсьткі авто – пошкоджені і без цінностей: їх у Орбана обіцяли повернути після того, як Україна відновить пошкоджений російськими ударами трубопровід "Дружба".

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Повернув Будапешт викрадені гроші та золото лише на початку травня, після перемоги Мадяра. Тоді ж Угорщина скасувала санкції проти інкасаторів українського банку, накладені урядом попередника.

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