Болгарія запросила у НАТО "весь спектр" систем для протидії дронам: що відомо

Болгарія звернулася до НАТО з проханням про посилення оборони від безпілотників та інших повітряних загроз на тлі серії атак на цивільні судна в Чорному морі. Софія попросила союзників надати бойову авіацію, зенітно-ракетні комплекси, системи протидії дронам і патрульні літаки, фактично запросивши весь доступний спектр відповідних спроможностей.

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Про це заявив міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов, повідомляє Novinite. За його словами, Софія наразі не знає, яку саме допомогу отримає від союзників, однак запит має не лише посилити оборонні можливості країни, а й продемонструвати присутність НАТО в регіоні.

Болгарія просить у НАТО авіацію, ППО та системи протидії дронам

Стоянов повідомив, що Болгарія направила відповідні листи та запит генеральному секретарю НАТО Марку Рютте.

"Ми запросили авіацію, зенітно-ракетні комплекси, системи протидії безпілотникам та патрульні літаки. Іншими словами, ми запросили весь спектр наявних можливостей", – заявив болгарський міністр.

За його словами, Болгарія прагне не лише отримати додаткові засоби для захисту свого повітряного простору та узбережжя, а й продемонструвати силу та присутність союзників на своїй території і в територіальних водах.

Водночас Стоянов зазначив, що поки що невідомо, на які саме запити Софії НАТО погодиться.

"Ми надіслали листи та звернення до генерального секретаря НАТО та до верховного головнокомандувача союзних сил із закликом посилити наші можливості, що означає й розміщення додаткових сил на нашій території. Ми очікуємо на їхнє рішення. На цьому етапі ще не підтверджено, чим саме та яким чином нас підсилять", – сказав болгарський міністр.

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Причиною стали атаки на цивільні судна

Рішення Болгарії звернутися по додаткову військову допомогу ухвалюється на тлі серії атак безпілотників на торгові судна в Чорному морі.

За словами Стоянова, останні інциденти показали необхідність посилення оборонних спроможностей Болгарії. Особливе занепокоєння викликають атаки поблизу болгарського та румунського узбережжя, які створюють додаткові ризики для цивільного судноплавства та безпеки країн НАТО в Чорноморському регіоні.

Болгарський уряд уже звертався до ЄС і НАТО по технічну допомогу для розслідування атак на торгові судна у своїй виключній економічній зоні та для посилення спостереження за повітряним і морським простором.

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Схожі потреби мають Румунія та країни Балтії

Стоянов зазначив, що подібні потреби мають і Румунія та країни Балтії, які також стикаються з посиленням безпекових ризиків на східному фланзі НАТО.

За його словами, європейські союзники дедалі більше уваги приділяють безпеці Чорного моря. Для Болгарії це означає необхідність посилювати власні спроможності та водночас збільшувати присутність союзників у регіоні.

Міністр також наголосив, що навіть присутність додаткових військових сил і засобів НАТО не означає, що безпеку Чорного моря можна повністю гарантувати.

Як повідомляв OBOZ.UA, Болгарія планує до 30 жовтня приєднатися до ініціативи НАТО з протидії безпілотникам у Чорному морі. Безпосереднім приводом для рішення стала атака на два вантажні судна біля болгарського узбережжя 13 жовтня. Одне з них – HS Dignity під прапором Гвінеї-Бісау – зазнало удару дрона та затонуло, після чого 11 моряків зникли безвісти.