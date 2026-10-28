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Блок Нетаньягу виривається вперед, але є "нюанс": в Ізраїлі триває підрахунок голосів після виборів. Усі подробиці

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read2 хв
267
Блок Нетаньягу виривається вперед, але є "нюанс": в Ізраїлі триває підрахунок голосів після виборів. Усі подробиці
Беньямін Нетньягу / прихильники чинного прем'єра Ізраїлю святкують після виборів

В Ізраїлі триває підрахунок голосів на парламентських виборах, що відбулися в країні 27 жовтня. Після підрахунку третини бюлетенів блок, що підтримує чинного прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу зберігає перевагу над блоком, що виступає проти нього, однак розрив поволі скорочується.

Наразі блок Нетаньягу не добирає голосів для отримання 61 місця у Кнесеті, що дало би можливість самостійно сформувати коаліцію, сам прем'єр вже закликав до створення "правого уряду" після оголошення результатів голосування. Про це повідомляє The Times of Israel, а OBOZ.UA зібрав усі подробиці щодо підрахунку результатів виборів.

В Ізраїлі триває підрахунок голосів

Чим більший відсоток бюлетенів підраховано – тим меншим стає розрив між блоком партій, що підтримують Нетаньягу та політсилами, що виступають проти його політики.

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Якщо станом на 04:05 ранку, коли було підраховано трохи більше чверті бюлетенів, блок Нетаньягу отримував 63 місця у Кнесеті, а опоненти чинного прем'єра могли претендувати на 49 місць (ще 8 місць міг отримати позаблоковий Об'єднаний список із переважно арабських фракцій), то вже до 04:51 (при підрахунку 32,5% голосів) у Центральній виборчій комісії повідомили, що прихильники чинного прем'єра не отримують необхідних для формування коаліції 61 місця: вони можуть претендувати на 59 мандатів (проти 46 у опонентів Нетаньягу).

Блок Нетаньягу виривається вперед, але є ''нюанс'': в Ізраїлі триває підрахунок голосів після виборів. Усі подробиці

Дані підрахунку голосів на 04:51. Джерело: скриншот

До 05:15, коли було підраховано 35,6% бюлетенів, розрив скоротився ще більше, до 56 і 46 місць на користь блоку, що підтримує Нетаньягу. 

Блок Нетаньягу виривається вперед, але є ''нюанс'': в Ізраїлі триває підрахунок голосів після виборів. Усі подробиці

Дані підрахунку голосів на 05:15. Джерело: скриншот

Екзитполи ж давали провладним партіям більшість зі 120 місць у Кнесеті.

Нетаньягу закликав до створення "правого уряду"

Сам чинний прем'єр країни одразу після оприлюднення екзитполів заявив, що правий блок має "вирішальну більшість", і закликав сформувати правий уряд.

У виступі перед прихильниками у Єрусалимі в ніч проти 28 жовтня Нетаньягу назвав очолювану ним партію "Лікуд" найбільшою в країні і заявив,  що Ізраїль не повинен покладатися на партії, очолювані арабами.

"Нам потрібно сформувати національний правий уряд", – сказав тоді прем'єр.

Він розкритикував політичні сили, готові співпрацювати з арабськими партіями, назвавши це "ганьбою". Також Нетаньягу звинуватив ізраїльські телеканали в тому, що їхні прогнози на користь опозиції могли відбити в його прихильників бажання голосувати.

Окремо прем'єр заявив, що Ізраїль разом із президентом США Дональдом Трампом має "історичну" можливість усунути іранську загрозу.

За даними екзитполів, проведених на замовлення ізраїльських телеканалів Kan 11, Channel 12 і Channel 13, партія "Лікуд "може отримати 24−25 місць у парламенті. Загалом блоку Нетаньягу прогнозують близько 50 місць, тоді як опозиційному блоку на чолі з Гаді Айзенкотом – 52−53. 

В Ізраїлі для формування уряду необхідна підтримка щонайменше 61 депутата зі 120. Після оголошення результатів президент Іцхак Герцог проведе консультації з партіями, які пройдуть до Кнесету, і доручить сформувати уряд політику, якого вважатиме найспроможнішим зібрати коаліцію.

Вибори проходять одночасно з судовим розглядом справи про хабарництво, шахрайство та зловживання довірою, фігурантом якої є Нетаньягу. Він заперечує свою провину.

Ці вибори стали першими в Ізраїлі після нападу ХАМАСу 7 жовтня 2023 року та початку війни в секторі Гази.

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