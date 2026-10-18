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Біля резиденції Кім Чен Ина "засвітилась" розкішна яхта з басейном і водними гірками. Фото

Даниїл БорщДаниїл Борщ
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Біля резиденції Кім Чен Ина "засвітилась" розкішна яхта з басейном і водними гірками. Фото
Судно неодноразово фіксували на супутникових знімках біля узбережжя міста Вонсан. Джерело: Колаж OBOZ.UA/Getty/BBC

Біля прибережної резиденції лідера Північної Кореї Кім Чен Ина помітили розкішну 80-метрову яхту з басейном і водними гірками. Судно неодноразово фіксували на супутникових знімках біля узбережжя міста Вонсан із липня до середини жовтня 2026 року.

Про це повідомляє BBC на основі аналізу супутникових знімків. За їхніми даними, яхта перемістилася до узбережжя півострова Кальма на початку липня після кількох місяців перебування на ремонтному об'єкті. Поруч розташований морський курорт Вонсан із великою віллою, якою користується Кім Чен Ин разом із родиною.

Що відомо про яхту Кім Чен Ина

Найпомітніша особливість судна – басейн завдовжки близько 50 метрів, розташований уздовж палуби, а також кілька водних гірок. Водночас яхта є лише одним із великих суден, які регулярно з'являлися на супутникових знімках поблизу резиденції північнокорейського лідера.

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Біля резиденції Кім Чен Ина ''засвітилась'' розкішна яхта з басейном і водними гірками. Фото

80-метрове судно. Джерело: BBC

Загалом BBC відстежила чотири великі судна завдовжки приблизно 50, 55, 60 і 80 метрів. Усі вони неодноразово перебували поблизу вілли Кім Чен Ина у Вонсані протягом 2026 року. При цьому 60-метрове судно фіксували неподалік резиденції ще минулого тижня.

Біля резиденції Кім Чен Ина ''засвітилась'' розкішна яхта з басейном і водними гірками. Фото

60-метрове судно. Джерело: BBC

Хоча Північна Корея офіційно не розкриває власників цих яхт, колишні посадовці країни, перебіжчики та експерти вважають, що судна такого розміру навряд чи можуть належати людям, не пов'язаним із керівництвом режиму.

Колишній співробітник Управління №39 Трудової партії Кореї Рі Чон Хо, яке, за припущеннями, займається отриманням і управлінням іноземною валютою для керівництва країни, розповів BBC, що влітку судна використовують для відпочинку біля резиденції Кім Чен Ина.

Біля резиденції Кім Чен Ина ''засвітилась'' розкішна яхта з басейном і водними гірками. Фото

50-метро та 55-метрова судна. Джерело: BBC

Розкіш на тлі бідності в Північній Кореї

Вартість яхт, зафіксованих на супутникових знімках, невідома. Однак, за оцінками BBC, подібні розкішні судна можуть коштувати від десятків мільйонів до понад 100 мільйонів доларів. Раніше вартість значно меншої, 29-метрової яхти Princess, пов'язаної з Кім Чен Ином, оцінювали приблизно у 7 мільйонів доларів.

Водночас Північна Корея залишається однією з найбідніших країн світу. За даними звіту Організації Об'єднаних Націй за 2025 рік, значна частина населення країни стикається із систематичними порушеннями прав людини, примусовою працею та хронічною нестачею продовольства. За оцінками, близько 40% населення недоїдає.

Біля резиденції Кім Чен Ина ''засвітилась'' розкішна яхта з басейном і водними гірками. Фото

Розкішні яхти. Джерело: BBC

На відміну від еліти, для більшості північнокорейців навіть звичайна відпустка залишається недосяжною. Пересування країною обмежене: для виїзду за межі свого міста чи повіту громадянам потрібен офіційний дозвіл.

"Кім Чен Ин нібито є "лідером народу", але він має чотири розкішні судна, подібні до цих, тоді як звичайним людям важко забезпечити навіть один прийом їжі на день", – сказав Рі Чон Хо в коментарі BBC.

Біля резиденції Кім Чен Ина ''засвітилась'' розкішна яхта з басейном і водними гірками. Фото

80-метрова яхта. Джерело: BBC

Нагадаємо, в Північній Кореї розпочався будівельний бум, зокрема на тлі поглиблення співпраці з Росією. Одним із масштабних проєктів став курорт Вонсан-Кальма на східному узбережжі країни з п’ятикілометровим пляжем і готелями, розрахованими на 20 тисяч гостей.

Як писав OBOZ.UA, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин передав квартири родичам військових КНДР, які загинули у війні проти України. Цей крок викликав реакцію росіян у соцмережах: деякі з них позаздрили такій підтримці сімей загиблих

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