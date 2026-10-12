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Біля Джибуті перекинувся човен із мігрантами: загинули 139 людей, серед них діти

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 хв
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Біля Джибуті перекинувся човен із мігрантами: загинули 139 людей, серед них діти
Серед загиблих є діти. Джерело: МОМ

Щонайменше 139 мігрантів загинули внаслідок перекидання човна біля узбережжя Джибуті (Африка). На борту перебували 305 людей, ще 84 вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє euro news. Серед загиблих є діти, а пошуково-рятувальні операції тривають.

Що відомо

Інцидент стався в ніч з 8 на 9 жовтня. За інформацією Міжнародної організації з міграції (МОМ), човен прямував із Джибуті до Ємену та затонув поблизу населеного пункту Гухере, на північ від міста Обок. На борту перебували 305 людей.

Кількість жертв зросла до 139 після того, як рятувальники виявили ще 30 тіл.

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Раніше повідомлялося про 109 загиблих, серед яких були 52 чоловіки, 42 жінки та 15 дітей (дев’ять дівчаток і шестеро хлопчиків). Понад 80 пасажирів пережили катастрофу. Усі врятовані є громадянами Ефіопії.

Голова місії МОМ у Джибуті Александр Куассак висловив співчуття постраждалим і родинам загиблих, а також тим, хто досі не має звісток про своїх близьких.

Пошукові роботи на місці катастрофи продовжуються. Представники Міжнародної організації з міграції спільно з місцевою владою допомагають людям, яким вдалося вижити.

Біля Джибуті перекинувся човен із мігрантами: загинули 139 людей, серед них діти

Карта. Джерело: Google Maps

Низка чинників посилюють міграцію

За оцінками МОМ, щороку десятки тисяч мігрантів вирушають із країн Африканського Рогу через Джибуті, щоб перетнути Баб-ель-Мандебську протоку, дістатися Ємену та країн Перської затоки.

В організації зазначають, що людей штовхають на небезпечний маршрут бідність, нестабільна ситуація в рідних країнах і дедалі відчутніші наслідки зміни клімату. Вони наважуються на ризиковану подорож навіть попри загострення ситуації на Близькому Сході.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в іспанському місті Сеута поліція 4 жовтня провела операцію "Трамполін". Вона полягала в очищенні імпровізованого поселення мігрантів на однойменному пляжі, де понад два місяці у ​​жахливих умовах проживали близько 3000 людей.

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