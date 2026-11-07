Біля Білого дому затримали чоловіка, який чув голоси з наказом убити Трампа – медіа

Секретна служба США затримала біля Білого дому підозрілого чоловіка. Він перебував в автомобілі і мав при собі кілька пістолетів.

Відео дня

Затриманий зізнався: приїхав до Білого дому, щоб вбити президента США Дональда Трампа – як веліли йому "голоси в голові". Подробиці повідомляє інформаційне агентство АР.

Потенціqного "кілера" Трампа привели до Білого дому "голоси в голові"

В АР процитували заяву Міністерства внутрішньої безпеки США, де зазначили, що затримання чоловіка відбулося увечері у четвер, 5 листопада: він сидів у припаркованому неподалік від Білого дому авто.

Увагу співробітників Секретної служби чоловік привернув "підозрілою поведінкою".

"За словами офіційних осіб США, підозрюваний – Ронні Йордрікс Гуаніпа Крінос – потім описав голоси в своїй голові, які казали йому приїхати до столиці країни та вбити президента-республіканця", – йдеться у заяві.

В автівці окрім підозрілого чоловіка виявили також кілька пістолетів.

"Невдовзі після цього офіцери виявили, що автомобіль підозрюваного був викрадений, а також у нього було три різні види вогнепальної зброї та десятки набоїв. Це останній арешт із серії, проведених Секретною службою та іншими правоохоронними органами проти осіб, які погрожували життю Трампа або членів його родини з моменту його повернення на посаду минулого року", –пише АР.

РЕКЛАМА

Правоохоронці стверджують, що потенційним кілером виявився нелегальний мігрант з Венесуели: він незаконно перебуває у США з березня 2024 року, коли в'їхав до США через Техас.

Наразі йому висунуто звинувачення, він перебуває під вартою Служби маршалів США.

"Завдяки нашим хоробрим співробітникам Секретної служби цього нелегального іноземця з трьома одиницями вогнепальної зброї в його автомобілі було заарештовано біля Білого дому, перш ніж він встиг комусь нашкодити", – заявив міністр внутрішньої безпеки США Марквейн Маллін.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше Трамп порівняв війну в Україні з Іраном і анонсував гучне рішення.

Його окремі деталі згодом уточнив зять Трампа Кушнер.

Він також анонсував відновлення наступного тижня в Абу-Дабі тристоронніх переговорів України, СШ і Росії.