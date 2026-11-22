Поблизу узбережжя Великої Британії стався доволі показовий інцидент: зіткнулися два російські кораблі. Це лінкор "Неустрашимий", який охороняв російські танкери тіньового флоту, та судно-заправник"Валентин Риков" – останній мав дозаправити першого. Та не дозаправив, бо судна зіткнулися, і коли на лінкорі закликали прилюдно стратити механіка з "Валентина Рикова", на заправнику вирішили забратися геть.

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Цей інцидент стався за межами територіальних вод Британії, стверджує The Telegraph. Проте раніше "Неустрашимий" перебував у британських водах протягом кількох місяців, додає видання.

Блін, це справжній кошмар

Це сталося ще у жовтні. З 21 по 23 число "Неустрашимий" очікував на пальне з танкера-заправника "Валентин Риков" у відкритому морі. На той момент запасу пального у лінкора залишалося лише на два дні. А на морі були "складні погодні умови".

"Валентин Риков" підійшов до воєнного корабля, та через сильний вітер і високі хвилі суднам було важко утримуватися поруч один з одним.

У якийсь момент судна трохи зітнулися і подряпали свої борти.

"Блін, це справжній кошмар, я справді хвилююся", – крикнув по рації один з членів лінкора. Він ще кричав, що ніхто "не очікував на цей клятий безглуздий вітер і течію".

"Нам потрібно вивести його на вертолітний майданчик і стратити там на очах у всіх", – через деякий час запропонував цей росіянин по відношенню до механіка з "Валентина Рикова".

Після цього на заправнику "відмовилися від спроб передати пальне" та попрямували до східного узбережжя Шотландії.

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Лише за кілька днів суднам таки вдалося провести дозаправку.

Інциденти з тіньовим флотом

В The Telegraph стверджують, що за спробами танкера "Валентин Риков" дозаправити лінкор "Неустрашимий" стежив патрульний корабель Королівського флоту Британії HMS Tyne.

Так чи так, британські військові не уточнюють, чи здійснили своє бажання російські моряки з "Неустрашимого". Судячи з натяків преси Сполученого Королівства, їх військові взагалі не розповідають про цей інцидент, бо тоді б прийшлося пояснювати, чому попри власні гучні заяви Британія лише спостерігає за тіньовим флотом росіян, і ніяк не намагається стати йому на перешкоді.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, вже за кілька днів після цього інциденту невідомі атакували танкер російського тіньового флоту LOUISE 1. Але це сталося вже в Ормузькій протоці – до судна з невеликого катера під час руху прикріпили магнітні міни. Після вибухів у машинному відділенні виникла пожежа, і танкер "вийшов з ладу".

Причому у липні цього ж року LOUISE 1 також атакували. Це сталося в Чорному морі; судно атакували українські морські дрони.