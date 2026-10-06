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Біля берегів Болгарії два торгові судна: були атаковані дронами: одне потонуло, екіпаж зник – медіа

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
Time to read3 хв
icon 2,1 т.
Біля берегів Болгарії два торгові судна: були атаковані дронами: одне потонуло, екіпаж зник – медіа
Цілями стали ALFA WATAN під прапором Того та ABLE під прапором Палау. Джерело: standartnews.com

Біля берегів Болгарії дрони атакували два торгові судна у виключній економічній зоні країни. Одне судно отримало серйозні пошкодження корпусу та затонуло, а доля його екіпажу залишається невідомою.

З другого судна евакуювали 18 моряків, двоє з них отримали серйозні травми. На тлі масштабної рятувальної операції болгарські політичні партії закликали до термінових заходів безпеки та координації з НАТО, пише BGNES.

Що відомо про атаку

Атака сталася близько 3-ї години ночі на схід від мису Святого Атанаса та міста Бяла. За попередніми даними, цілями стали ALFA WATAN під прапором Того та ABLE під прапором Палау. 

ALFA WATAN затонуло після серйозних пошкоджень корпусу, а на ABLE спалахнула пожежа, після чого екіпаж залишив судно.

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Болгарське судно Dioscuria, яке перебувало неподалік, підняло на борт 18 моряків із ABLE. Двоє з них отримали серйозні травми – опіки та травму голови.

Доля екіпажу затонулого судна невідома

Екіпаж Dioscuria після вибуху попрямував до місця події та виявив перекинутий човен і рятувальні жилети, але людей знайти не вдалося.

Для пошукової операції мобілізували два гелікоптери з авіабази "Крумово" та передислокували їх на авіабазу "Чайка". Також залучили літак Су-25 для повітряної розвідки.

"Ми готові надати додаткові сили та ресурси", – заявив міністр оборони Димитар Стоянов.

У Болгарії вимагають реакції

Прем'єр-міністр Румен Радєв назвав напад "абсолютно неприйнятним" та "грубим порушенням міжнародного права та морського права". Він також зазначив, що атака "серйозно ускладнює судноплавство в Чорному морі".

Коаліція ГЕРБ-СДС закликала скликати Консультативну раду з питань національної безпеки. Представники партії також виступили за координацію з Румунією та НАТО.

"Демократична Болгарія" закликала президентку Іліану Йотову скликати раду та ініціювати консультації відповідно до статті 4 Вашингтонського договору.

Йотова ще не оголосила, чи скликатиме раду. Радєв заявив, що це рішення належить до повноважень глави держави.

Партія "Відродження" припустила, що атаку могла здійснити Україна, а на одному із суден могла бути зброя. Ці твердження не були підтверджені офіційними органами.

Атака впливає на безпеку судноплавства

Капітан Димитар Димитров наголосив на необхідності постійного моніторингу дрейфуючих суден та оцінки ризиків для людей, довкілля й інфраструктури. За його словами, військові ризики в Чорному морі вже впливають на вартість страхування.

Наразі залишається незрозумілим, хто стоїть за атакою. Відомо, що удари по цивільних суднах було завдано у виключній економічній зоні Болгарії.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Чорному морі від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну оперативною групою MCM Black Sea було знайдено та нейтралізовано 161 морську міну. Причому переважну більшість – 133 зі всіх знайдених, – було знешкоджено фахівцями України.

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