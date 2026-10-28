Біля берегів Болгарії дрони атакували контейнеровоз: що відомо про наслідки

У Чорному морі біля узбережжя Болгарії три морські дрони атакували контейнеровоз CONTSHIP JET, який ішов під прапором Ліберії з ізраїльської Хайфи до румунської Констанци. Унаслідок атаки екіпаж залишив судно і всі 18 моряків були врятовані болгарськими військовими. По корпусу корабля зафіксували три влучання, однак наразі немає офіційних даних про стан судна та масштаб пошкоджень.

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Про це повідомило болгарське видання Nova. Атаку підтвердив міністр оборони країни Дімітар Стоянов під час зустрічі міністрів оборони Болгарії, Румунії та Туреччини в Софії.

Як відбулася атака

Контейнеровоз атакували приблизно за 21 морську милю від Шабли та за 16–17 морських миль на схід від мису Каліакра – у виключній економічній зоні Болгарії.

Сигнал про ураження CONTSHIP JET Морський рятувально-координаційний центр у Констанці отримав о 12:01. Судно на той момент прямувало з Хайфи до Констанци та перевозило, за даними екіпажу, 421 контейнер.

О 12:13 моряки на рятувальному човні залишили контейнеровоз. До району інциденту Болгарія направила три кораблі Військово-морських сил і судно Головної дирекції прикордонної поліції.

О 12:53 вісьмох моряків забрали на борт катера ВМС, ще десятеро перебували у рятувальному човні. Зрештою весь екіпаж із 18 осіб врятували та направили до Варни, де їх мали зустріти представники прикордонної поліції й медики.

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Болгарське Міністерство оборони повідомило, що удар по судну спостерігали системи спостереження ВМС, а також французький патрульний літак. Загалом було зафіксовано три влучання по корпусу. Після першого влучання до місця події одразу направили військові кораблі для евакуації екіпажу.

Очевидці також повідомляли про пожежу на контейнеровозі. Капітан риболовецького судна Муджит Черкез розповів, що бачив чорний дим приблизно за 15–16 морських миль на схід від Каліакри, а також військовий корабель, який прямував до пошкодженого судна.

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Що відомо про стан CONTSHIP JET

Поки що болгарська влада не оприлюднила офіційних даних про остаточний стан контейнеровоза. Система автоматичної ідентифікації судна вимкнена, що ускладнює відстеження його місцеперебування.

Спеціалізоване видання Maritime.bg повідомляло, що після атаки судно зазнало серйозних пошкоджень і почало тонути. Водночас у повідомленнях болгарських державних структур, які підтвердили порятунок екіпажу, остаточний статус корабля поки не уточнюється.

Хто саме здійснив атаку, офіційно не встановлено.

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Нова атака на тлі серії ударів по торговельних суднах

Інцидент із CONTSHIP JET став черговим у серії атак на цивільні торговельні судна в Чорному морі поблизу узбережжя Болгарії та Румунії.

Так, 6 жовтня два судна були атаковані дронами неподалік болгарського узбережжя. Одне з них затонуло, а з іншого – судна ABLE, що ходило під прапором Палау, – евакуювали 18 моряків за допомогою болгарського порома DIOSCURIA. Двоє врятованих моряків зазнали поранень.

13 жовтня нової атаки зазнав торговельний корабель CHELSEA-3, який йшов під прапором Мальти, поблизу Бяли. Усіх 15 членів екіпажу врятували, п’ятеро з них отримали легкі поранення. Того ж дня неподалік Шабли затонуло ще одне судно.

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23 жовтня повідомлялося про атаку на корабель біля узбережжя Румунії. Судно зазнало значних пошкоджень і перекинулося. Унаслідок цього інциденту загинув моряк, а ще кількох членів екіпажу вважали зниклими безвісти. Пошкоджене судно "Хорив" згодом почало дрейфувати у напрямку болгарської зони відповідальності, через що за ним почали стежити відповідні служби.

Нова атака сталася саме в день зустрічі міністрів оборони Болгарії, Румунії та Туреччини в Софії, де сторони обговорювали безпеку в Чорному морі та спільні заходи реагування на зростання кількості інцидентів із торговельними суднами.

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Як повідомляв OBOZ.UA:

Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що ескалація в Чорному морі вигідна Росії. Він назвав такі атаки "абсолютно неприйнятними" та оголосив про виклик російського посла "на килим".

Болгарія планує до 30 жовтня приєднатися до ініціативи НАТО з протидії безпілотникам у Чорному морі. Рішення ухвалили на тлі атак дронів на цивільні вантажні судна біля болгарського узбережжя.