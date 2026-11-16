Литва має намір перестати приймати мігрантів у рамках механізму солідарності Міграційного пакту Європейського Союзу. Замість цього країна готова платити фінансові внески.

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Про це 16 листопада повідомив очільник литовського Міністерства внутрішніх справ Мартінс Кателінас. Як передає LRT, цю пропозицію вже схвалила профільна комісія, але остаточного затвердження від уряду поки що немає.

"Я хочу оголосити, що Міграційна комісія схвалила мою пропозицію щодо іншого способу внесення коштів до Фонду солідарності ЄС у новому періоді, тобто не приймати жодного мігранта з інших країн Євросоюзу. Ми запропонуємо виконувати наші зобов'язання в іншій формі", – сказав міністр.

Кателінас додав, що ще не знає, скільки саме Литві доведеться заплатити, якщо держава більше не надаватиме прихисток мігрантам.

"Точні цифри стануть зрозумілими лише після того, як Європейська комісія затвердить відповідні рішення, і тоді внесок кожної держави буде зрозумілим залежно від того, який сценарій вони оберуть", – сказав політик.

Механізм солідарності ЄС вимагає від країн блоку розділити відповідальність за біженців. Ті держави, які відмовляються приймати мігрантів за квотами релокації, можуть робити фінансовий або інший внесок (близько 20 тисяч євро за кожну неприйняту особу).

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У грудні 2025 року уряд Литви вирішив, що, згідно з Пактом ЄС про міграцію та притулок, країна прийме лише половину "відведених" для неї мігрантів та сплатить фінансовий внесок за іншу половину. У травні Литва вирішила прийняти 58 мігрантів із Кіпру та виплатила за решту 1,4 мільйона євро.

Як раніше писав OBOZ.UA, Литва не виключає можливості повністю закрити кордон із Росією, якщо спроби дестабілізації в регіоні продовжаться. Литовський президент Гітанас Науседа назвав рішення Естонії припинити роботу всіх прикордонних пунктів із грудня адекватною відповіддю на загрозу диверсій.

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