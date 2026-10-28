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Білл Гейтс назвав чотири професії, яким не загрожує штучний інтелект: хто в списку

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read1 хв
1,0 т.
Білл Гейтс
Білл Гейтс. Джерело: Скриншот

Стрімкий розвиток технологій штучного інтелекту змінює світові ринки праці й змушує найбільші корпорації переглядати свої штати. На тлі масштабних оптимізацій 70-річний мільярдер і співзасновник Microsoft Білл Гейтс поділився своїм прогнозом про те, які сфери діяльності залишаться за людьми навіть після того, як ШІ стане домінантним інструментом у виробництві та сфері послуг.

На думку Гейтса, у майбутньому більшість завдань перейде до алгоритмів і роботів. Про це повідомляє Lab Bible.

Професії, які не замінить ШІ

Мільярдер упевнений, що після масштабування штучного інтелекту збережеться лише кілька ключових напрямів людської праці. До списку сфер, захищених від витіснення ШІ, увійшли:

Програмісти – фахівці, які створюють і підтримують сам ШІ та базову IT-інфраструктуру;

Біологи – науковці, які працюють зі складними живими системами та фундаментальною наукою;

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Працівники енергетичної галузі – фахівці, які забезпечують критично важливу інфраструктуру енергопостачання;

Професійні спортсмени – представники індустрії розваг, де цінується саме людський фактор.

Пояснюючи свій вибір, Гейтс зазначив, що люди не захочуть дивитися, як комп’ютери грають у бейсбол. Відповідаючи на запитання про те, чи будуть люди взагалі потрібні в майбутньому, співзасновник Microsoft наголосив, що більшість функцій зможе виконувати ШІ.

"Дещо ми залишимо собі, але що стосується виробництва, транспортування та вирощування продуктів харчування, з часом ці проблеми, по суті, буде вирішено", – розповів мільярдер.

Нагадаємо, останній звіт лабораторії Anthropic демонструє, що сучасні моделі ШІ вже сьогодні активно застосовуються для військових операцій, стеження за цивільними особами та небезпечних наукових експериментів.

Як раніше писав OBOZ.UA, китайські військові активізували дослідження можливостей застосування людиноподібних роботів на полі бою. У Народно-визвольній армії КНР уже випробовують такі системи, вивчають їхнє сприйняття, керування та навчання, а також можливість взаємодії з військовими.

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