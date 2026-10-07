''Безпрецедентний випадок'': засуджена до смертної кари в США прийшла до тями після смертельних ін’єкцій

У США 50-річна Кріста Пайк, яка відбуває покарання у штаті Теннессі, вижила після двох доз смертельної ін’єкції. За заявою адвокатів, жінка, яка пережила страту, вже прийшла до тями, перебуває в лікарні під охороною і може розмовляти.

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Експерти та юристи називають цей випадок унікальним, оскільки раніше ніхто в історії США не виживав після безпосереднього введення смертельних токсинів. Про це повідомляє BBC.

Що сталося під час страти

Минулого тижня фахівці двічі намагалися ввести Пайк смертельну дозу пентобарбіталу. Після невдалої процедури ув’язнену в непритомному стані екстрено доставили до лікарні, де лікарі протягом кількох днів виводили препарат з її організму.

За словами професора юридичної школи Фордхемського університету Дебори Денно, у США раніше фіксувалися випадки, коли засуджені виживали під час смертної кари, однак у всіх тих випадках фахівці так і не змогли ввести препарати у вени. У випадку з Пайк токсин потрапив в організм.

Анестезіолог Джоел Зівот, який консультував захист, пояснив, що отриманої дози було б достатньо для летального результату, якби препарат одразу потрапив у кровотік. Найімовірніше, через анатомічні особливості ув’язненої речовина поширилася по підшкірних тканинах, що й врятувало їй життя, але призвело до серйозних ушкоджень рук.

Історія злочину та заперечення захисту

Кріста Пайк була засуджена до найвищої міри покарання за жорстоке вбивство 19-річного Колліна Слеммера, скоєне в 1995 році. На момент злочину Пайк було 18 років, а її спільнику Тадарілу Шиппу — 17. Оскільки Шипп був неповнолітнім, він уникнув смертної кари й досі відбуває тюремний термін.

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Захист Пайк заздалегідь попереджав владу про високий ризик ускладнень. У засудженої нібито діагностовано тромбоцитоз і надзвичайно дрібні вени, що вкрай ускладнює правильне введення крапельниці.

Наслідки та реакція влади

Губернатор штату Теннессі Білл Лі оголосив про призупинення всіх страт у регіоні до кінця року. На цьому тлі голова тюремної системи штату заявив про намір піти у відставку. Захист Пайка закликав губернатора пом’якшити вирок до довічного ув’язнення без права на дострокове звільнення.

Головні історії дня

Справа викликала широкий резонанс і порушила складні юридичні та етичні питання, зокрема щодо почуттів родичів жертви, які очікують на виконання вироку вже близько 30 років. Влада штату поки що не надала пояснень щодо причин збою та не повідомила, чи планується повторна спроба виконання смертного вироку.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Кріста Пайк була засуджена до смертної кари у 1996 році за вбивство 19-річної Коллін Слеммер. На момент скоєння злочину їй було 18 років.

Нагадаємо, єгипетську телеведучу Сару Халіфу засудили до смертної кари. Разом з нею до найсуворішого покарання у вигляді повішення були засуджені ще 11 осіб, визнаних причетними до великої наркомережі.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Ліван стане першою країною на Близькому Сході, яка офіційно відмовилася від найвищої міри покарання — смертної кари.