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"Безпосередньої загрози для Альянсу немає": Рютте заявив, що не сприймає серйозно ядерні погрози Росії

Надія Данищук
Надія Данищук
Time to read3 хв
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"Безпосередньої загрози для Альянсу немає": Рютте заявив, що не сприймає серйозно ядерні погрози Росії
Марк Рютте відреагував на ядерні погрози Кремля
Джерело: Getty Images

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що наразі Альянс не бачить безпосередньої військової загрози своїй території. А щодо погроз Росії застосувати ядерну зброю у разі ізолювання Калінінграду, то, за словами Рютте, він такі закиди не сприймає "надто серйозно", оскільки Москва не здатна перемогти НАТО у прямому протистоянні.

Про це генсек НАТО Марк Рютте заявив в інтерв’ю Euronews під час саміту Euronews Defence & Space у Брюсселі 30 вересня. Він наголосив, що Альянс має плани для захисту території всіх своїх держав-членів.

НАТО готове дати відсіч

За словами Рютте, НАТО давно готується до різних сценаріїв і має план дій на випадок загрози.

"Ми підготувалися до цього, ми планували це, і це стосується всього НАТО", – заявив він.

Генсек Альянсу наголосив, що в разі виникнення загрози НАТО захищатиме кожен сантиметр своєї території.

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"Ми захистимо кожен сантиметр території НАТО. Цієї загрози немає, і якщо щось станеться, ми готові цьому протистояти", – сказав Рютте.

Він також підкреслив, що НАТО є оборонним альянсом і не прагне конфронтації, але водночас готове захищати своїх членів.

Росія погрожувала ядерною зброєю через Калінінград

Заяви Рютте пролунали після повідомлень про лист Росії до НАТО, в якому Москва застерегла Альянс від спроб відрізати Калінінград від решти території Росії. За повідомленнями ЗМІ, у Москві заявили про готовність застосувати весь наявний арсенал, включно з ядерною зброєю, у разі такого розвитку подій.

Рютте відмовився підтверджувати зміст листа, зазначивши, що саме Росія має оприлюднити його, якщо вважає це необхідним.

Водночас він закликав РФ припинити ядерний шантаж.

"Ми є оборонним альянсом. Припиніть ядерні погрози. Це абсолютно недоречно і некорисно. І особливо припиніть війну в Україні, яка є неспровокованою агресивною війною проти України", – заявив генсек НАТО.

Путін ніколи не зможе перемогти НАТО

Рютте заявив, що не сприймає серйозно ядерні погрози російського диктатора.

"Усі знають, що Путін ніколи не зможе перемогти НАТО. Я не сприймаю це серйозно", – сказав він.

Водночас генсек Альянсу наголосив, що НАТО не може ігнорувати такі заяви. За його словами, союзники мають чітко давати зрозуміти, що Альянс залишається оборонним, а Росія повинна припинити як ядерні погрози, так і війну проти України.

Рютте закликав не дозволяти Москві використовувати ядерну риторику для залякування союзників чи  відволікання уваги від війни в Україні.

Рютте заявив про великі втрати Росії на фронті

Окремо генеральний секретар НАТО оцінив ситуацію на полі бою в Україні. За даними НАТО, Росія щомісяця втрачає близько 43 тисяч військових убитими або тяжко пораненими.

Водночас Рютте зазначив, що Україна зараз перебуває у значно кращому становищі, ніж рік тому, а союзники продовжують надавати Києву військову підтримку.

На його думку, НАТО має зберігати спокій, продовжувати підтримувати Україну та одночасно нарощувати інвестиції в оборону.

"Якщо буде необхідно, звичайно, ми захищатимемо себе. Але найважливіше те, що все це відбувається тому, що війна для нього в Україні йде не так, як він хотів. Він хоче розділити нас. Він хоче, щоб ми втратили увагу до України. Тож на будь-які гібридні дії, що б не відбувалося в Європі, ми відповідатимемо більшою підтримкою України, а не меншою", – сказав Рютте.

Як повідомляв OBOZ.UA, Росія надіслала НАТО листа з попередженням про готовність застосувати ядерну зброю, якщо Альянс спробує ізолювати Калінінградську область від території РФ. В Альянсі відповіли, що не загрожують Москві, а лист розцінюють як спробу залякування. 

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