Президент США Дональд Трамп допускає, що віддасть наказ завдати нових військових ударів по Ірану після Нового року, якщо країни не зможуть домовитися. Він назвав переговори з Тегераном безглуздими та звинуватив іранську сторону у затягуванні дипломатичного процесу.

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Про це Трамп заявив в ексклюзивному коментарі телеканалу Fox News у неділю. Американський президент стверджує, що іранські переговорники продовжують затягувати перемовини, водночас загострюючи протистояння зі США після американських виборів.

Переговори з Тегераном

За словами Трампа, Іран зараз поводиться агресивніше, ніж до виборів у США. Він також назвав представників іранської влади "професійними танцюристами", які постійно говорять, але не переходять до конкретних домовленостей.

"Вони весь час розмовляють, усе, що вони роблять, – це розмовляють, але все це повна нісенітниця", – заявив американський президент.

Морська блокада

Заяви Трампа пролунали на тлі морської блокади іранських портів, яку продовжують підтримувати США, та ширшого протистояння в Ормузькій протоці. Президент США також спрогнозував, що взаємні удари між американськими та іранськими силами триватимуть.

Окремо він фактично кинув виклик Тегерану, запропонувавши іранським військовим спробувати прорвати американську морську блокаду.

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"Сподіваюся, вони це зроблять. Усі вони опиняться на дні моря, як і решта їхнього флоту", – сказав Трамп, коментуючи можливість того, що Іран спробує перевірити міцність американської морської блокади.

Протести в Ірані

Тим часом у кількох іранських містах знову спалахнули антиурядові демонстрації. Журналісти Fox News запитали Трампа, що він хотів би сказати учасникам протестів, які виступають проти влади всередині країни.

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Відповідь американського президента була короткою: "Продовжуйте протестувати".

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що сенат США заблокував резолюцію, яка зобов’язує Трампа припинити війну в Ірані.