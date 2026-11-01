Бельгія передала Болгарії перший протимінний корабель Tripartite, який використовує Україна

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Збір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригадиТерміновий збір на для піхотинців Третьої штурмової: залишилось зібрати лише 3,5 тис. грнУ МЗС Німеччини закликали до діалогу з Росією: що це означаєУ МЗС Німеччини закликали до діалогу з Росією: що це означаєСБУ уразила російський ракетний комбінат та обʼєкти ППО на 70 млн дол.: деталі ударівСБУ уразила російський ракетний комбінат та обʼєкти ППО на 70 млн дол.: деталі ударівСили оборони у жовтні завдали РФ рекордних втрат і повернули більше територій, – ЗеленськийСили оборони у жовтні завдали РФ рекордних втрат і повернули більше територій, – ЗеленськийРосійському триразовому олімпійському чемпіону прилетіла карма за веселощі на "Z-концерті"Російському триразовому олімпійському чемпіону прилетіла карма за веселощі на "Z-концерті"Українська балістична ракета FP-7: конструктор пояснив, чому вона зараз нас не врятуєУкраїнська балістична ракета FP-7: конструктор пояснив, чому вона зараз нас не врятуєАвстрія змінила правила для українських біженців. Ілюстративне фото.Країна ЄС змінила правила для українських біженців: як перейти на ВНЖ без виїзду з країниАрмія РФ авіаударом знищила центральну будівлю української державності у Краматорську. Фото та відеоАрмія РФ авіаударом знищила центральну будівлю української державності у Краматорську. Фото та відео"Наша мета – велика Україна!" Син легенди УПА пішов воювати у 3-тю штурмову. Історія героя"Наша мета – велика Україна!" Син легенди УПА пішов воювати у 3-тю штурмову. Історія герояБудуть "цілодобові" графіки відключення світла. Ілюстративне фото.Київ з екстреними відключеннями та проблемами з водопостачанням: що відомо про ситуацію в енергосистемі 1 листопада
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Бельгія передала Болгарії перший протимінний корабель Tripartite, який використовує Україна

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read2 хв
84
Бельгія передала Болгарії перший протимінний корабель Tripartite, який використовує Україна
Церемонія передачі протимінного корабля BNS Bellis типу Tripartite Військово-морським силам Болгарії на військово-морській базі Зебрюгге, Бельгія. Джерело: Urbain / Міністерство оборони Бельгії.

Бельгія передала Військово-морським силам Болгарії перший протимінний корабель типу Tripartite, який раніше перебував на озброєнні бельгійського флоту. Судно після зміни прапора отримало назву "Бриз" (Briz) і стане частиною програми посилення протимінних спроможностей болгарських ВМС.

Про це повідомляє видання Naval News. Також про це заявило Міністерство оборони Бельгії.

Церемонія передачі колишнього BNS Bellis відбулася 30 жовтня 2026 року на військово-морській базі Зебрюгге в Бельгії. Це перший із чотирьох бельгійських кораблів Tripartite, які планують передати Болгарії.

Загалом домовленості передбачають передачу болгарському флоту семи протимінних кораблів: чотирьох бельгійських і трьох нідерландських. Вони поступово поповнять склад ВМС Болгарії в межах тристороннього меморандуму про взаєморозуміння між країнами.

Читайте також
Михайло ЛевакінМихайло Левакін
9,3 т.
Мають підтримку в Росії: Туск прокоментував конфлікт навколо Конституційного трибуналу
9,3 т.
Мають підтримку в Росії: Туск прокоментував конфлікт навколо Конституційного трибуналу
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
1,6 т.
У Болгарії стартував другий тур виборів президента: що зміниться для України
1,6 т.
У Болгарії стартував другий тур виборів президента: що зміниться для України
Даниїл БорщДаниїл Борщ
795
Трамп використовує ШІ для прийняття важливих для США рішень – медіа
795
Трамп використовує ШІ для прийняття важливих для США рішень – медіа
Бельгія передала Болгарії перший протимінний корабель Tripartite, який використовує Україна

Протимінний корабель BNS Bellis під час церемонії передачі Військово-морським силам Болгарії на військово-морській базі Зебрюгге, Бельгія, 30 жовтня 2026 року. Джерело: Jorn Urbain / Міністерство оборони Бельгії.

Передача має значення і для України. Болгарія допомагатиме навчати українські екіпажі, які вже використовують кораблі цього типу. Це дасть змогу обмінюватися досвідом експлуатації та посилювати взаємодію між флотами.

Крім того, нові кораблі можуть використовувати для охорони територіальних вод Болгарії та патрулювання Чорного моря. Це актуально на тлі російських атак на цивільні судна поблизу болгарського узбережжя.

Водночас Болгарія вже має досвід експлуатації Tripartite. До складу її ВМС раніше увійшли три кораблі цього типу: бельгійський M922 Myosotis, який у 2009 році отримав назву "Цибър", та два колишні нідерландські судна M856 Maassluis і M859 Hellevoetsluis, перейменовані у 2020 році на "Места" та "Струма".

Бельгія передала Болгарії перший протимінний корабель Tripartite, який використовує Україна

Церемонія передачі протимінного корабля BNS Bellis типу Tripartite Військово-морським силам Болгарії на військово-морській базі Зебрюгге, Бельгія, 30 жовтня 2026 року. Джерело: Jorn Urbain / Міністерство оборони Бельгії.

У червні 2025 року Бельгія та Нідерланди передали Україні два протимінні кораблі цього типу. Колишні BNS Narcis та HNLMS Vlaardingen увійшли до складу українського флоту під назвами "Маріуполь" і "Мелітополь". Згодом до них приєднався ще один корабель – колишній HNLMS Makkum.

Кораблі цього типу призначені для пошуку, виявлення та знешкодження морських мін. Їхній корпус виготовлений зі склопластику, що зменшує магнітну помітність судна та ризик спрацювання магнітних мін.

  • водотоннажність – 550-605 тонн;
  • довжина – 51,5 метра;
  • ширина – 8,96 метра;
  • осадка – 3,6-3,8 метра;
  • максимальна швидкість – 15 вузлів (близько 28 км/год);
  • дальність плавання – близько 3000 морських миль;
  • екіпаж – 30-45 осіб.

Для пошуку мін кораблі оснащені гідроакустичними станціями та дистанційно керованими підводними апаратами PAP 104, які використовують для обстеження й знешкодження вибухонебезпечних об’єктів.

Також на борту передбачене водолазне обладнання, декомпресійна камера та стрілецьке озброєння – до трьох кулеметів калібру 12,7 мм залежно від конфігурації.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Бельгія передасть Україні 10 винищувачів F-16 до кінця 2026 року. Раніше цей процес сповільнили затримки в бельгійській програмі F-35, однак нові винищувачі вже почали надходити, що дозволяє розпочати передачу техніки Києву.

Схожі теми
БельгіяБолгарія
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!