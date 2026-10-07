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"Базове питання": Венс назвав умову для завершення війни з Іраном

Іван Черленський
Іван Черленський
Time to read3 хв
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"Базове питання": Венс назвав умову для завершення війни з Іраном
Джей Ді Венс окреслив головну вимогу Вашингтона до Тегерана. Джерело: GettyImages

Іран має суттєво скоротити свої потужності зі збагачення урану, щоб виконати вимоги Вашингтона та покласти край війні. Водночас США готові укласти угоду з Тегераном, але очікують від нього конкретних кроків у ядерній сфері.

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, повідомляє Reuters. За його словами, майбутня угода має передбачати реальне скорочення потужностей Ірану зі збагачення урану, а не лише обіцянки зробити це в майбутньому.

"Якщо ви не хочете ядерної зброї, то навіщо вам уран, збагачений до 60%?" – сказав Венс.

Він назвав це "дуже базовим питанням", від якого залежить усе інше. Віцепрезидент додав, що якщо Іран хоче продемонструвати відмову від створення ядерної зброї, йому не слід виробляти високозбагачений уран.

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"Ми не будемо обмінювати слова на дії", – наголосив Венс.

''Базове питання'': Венс назвав умову для завершення війни з Іраном

Іранський інженер працює на заводі з переробки урану. Джерело: GettyImages

''Базове питання'': Венс назвав умову для завершення війни з Іраном

Іранський інженер працює на заводі з переробки урану. Джерело: GettyImages

Ситуацію ускладнює те, що Вашингтон не до кінця розуміє, хто саме ухвалює рішення в Тегерані. США ведуть переговори з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном і міністром закордонних справ Аббасом Аракчі, однак після загибелі верховного лідера Алі Хаменеї внаслідок спільних ударів США та Ізраїлю на початку війни залишається незрозумілим, якими повноваженнями вони насправді наділені.

"Одне з того, що ми з'ясували, – це те, що не до кінця зрозуміло, як у їхній країні ухвалюються рішення", – сказав Венс.

Президент США Дональд Трамп також заявив, що "найбільша проблема" полягає в тому, що ніхто не знає, хто саме керує Іраном.

Водночас речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї 4 жовтня заявив, що американські чиновники добре розуміють, як у країні працює система ухвалення рішень. На його думку, проблема полягає у суперечливих позиціях та неоднозначних заявах американських чиновників.

Венс також розповів Reuters, що особисто спілкувався з військовими командирами, щоб оцінити ситуацію на полі бою. Він водночас відкинув побоювання щодо критичного дефіциту боєприпасів у США.

За словами віцепрезидента, іранські війська періодично можуть завдавати ударів по комерційних суднах в Ормузькій протоці, однак загалом не здатні перешкодити експорту енергоносіїв через цей водний шлях.

Венс не став уточнювати, чи саме він очолює мирні переговори, хоча його часто називають головним переговорником Білого дому.

"Ми, безумовно, беремо участь у цьому процесі. Зрештою, саме президент Сполучених Штатів керує цим процесом", – зазначив він.

Венс, який давно скептично ставиться до участі США у закордонних війнах, відіграв провідну роль у переговорах щодо припинення війни з Іраном. У червні він також виступив посередником в укладенні тимчасової угоди про перемир'я, яка невдовзі розпалася.

Війна з Іраном спричинила потрясіння на світових енергетичних ринках і стала політичним тягарем для Трампа та його однопартійців-республіканців напередодні проміжних виборів у листопаді.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що бойові дії з Іраном суттєво скоротили запаси американських ракет Tomahawk і перехоплювачів Patriot. За даними The Wall Street Journal, за два місяці США випустили понад 1000 ракет Tomahawk, тоді як більшість нових боєприпасів надійде надто пізно, щоб їх можна було використати в конфлікті протягом найближчих кількох років.

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