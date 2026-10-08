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Барселону охопили масові протести: на вулицях звели барикади, відбулись сутички з поліцією, є поранені

Надія Данищук
Надія Данищук
Time to read4 хв
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Барселону охопили масові протести: на вулицях звели барикади, відбулись сутички з поліцією, є поранені
Під час заворушень затримали 13 людей, а 30 поліцейських отримали травми. Джерело: Getty Images/колажOBOZ.UA

У центрі Барселони масова акція на захист права на доступне житло переросла в заворушення та сутички з поліцією. Учасники протесту зводили барикади з контейнерів, велосипедів і будівельних матеріалів, підпалювали сміттєві баки та кидали в правоохоронців каміння і пляшки.

Про це повідомляє Euronews. За даними каталонської поліції, під час заворушень затримали 13 людей, зокрема неповнолітню, а 30 поліцейських дістали легкі травми.

У Барселоні протестували проти зростання орендної плати

Марш на захист житлових прав організував Союз орендарів спільно з іншими організаціями, які виступають за доступне житло. Учасники протесту вимагали від влади заходів для зупинки зростання орендної плати та боротьби зі спекуляціями на ринку нерухомості.

Барселону охопили масові протести: на вулицях звели барикади, відбулись сутички з поліцією, є поранені

Десятки тисяч людей вийшли на марш в Барселоні на знак протесту проти житлової ситуації в Іспанії. Джерело: Getty Images

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За оцінкою поліції, у демонстрації взяли участь близько 20 тисяч людей. Організатори назвали значно більшу цифру – близько 120 тисяч учасників.

Акцію спочатку планували провести раніше, однак її перенесли через червоний рівень небезпеки та сильні дощі, які накрили Каталонію у вихідні.

Марш розпочався 5 жовтня близько 19:30 на площі Уркінаона. Учасники пройшли центральними вулицями Барселони, однак запланований маршрут довелося змінити, а завершити демонстрацію організатори мали на перетині Пасео-де-Грасія та Гран-Віа.

Барселону охопили масові протести: на вулицях звели барикади, відбулись сутички з поліцією, є поранені

Учасники протестували проти різкого зростання орендної плати та спекуляції на ринку нерухомості. Джерело: Getty Images

Під час маршу учасники виступали проти різкого зростання орендної плати та спекуляції на ринку нерухомості і вимагали заходів, які гарантують доступ до житла. Протестувальники також закликали до загального страйку орендарів.

Представниця Союзу орендарів Карме Аркарасо перед початком маршу заявила, що їхня мета полягає в тому, щоб у координації з іншими секторами розпочати мобілізацію, здатну "паралізувати країну".

Протест відбувся на тлі політичної напруги навколо житлової політики Іспанії. Акція збіглася з оголошенням дострокових загальних виборів на 29 листопада та відбулася через кілька днів після провалу в Конгресі урядових декретів у сфері житлової політики.

Після завершення маршу почалися сутички

Марш проходив без серйозних інцидентів до тих пір, поки його не скасували близько 21:30. Поліція через гучномовці закликала учасників залишити район Пасео-де-Грасія та Гран-Віа, проте частина людей відмовилася розходитися.

Ситуація почалась загострюватися і врешті демонстранти стали кидати у співробітників каталонської поліції різні предмети.

Барселону охопили масові протести: на вулицях звели барикади, відбулись сутички з поліцією, є поранені

Демонстранти кидали в поліцейських цеглу. Джерело: Getty Images

Групи людей у капюшонах жбурляли в правоохоронців каміння, скляні пляшки та інше, що потрапляло під руки. На вулицях мітингувальники почали зводити барикади, для яких використовували сміттєві контейнери, паркани, велосипеди та матеріали з розташованих поблизу будівельних майданчиків.

Барселону охопили масові протести: на вулицях звели барикади, відбулись сутички з поліцією, є поранені

Групи людей у капюшонах жбурляли в правоохоронців каміння та скляні пляшки. Джерело: Getty Images

Близько 22:15 поліцейські почали розганяти групи людей, які вступили з ними в сутички. Заворушення поширилися на район площі Каталонії та вулиці Ла-Рамбла.

Під час розгону поліція застосовувала, зокрема, гранатомети з пінними боєприпасами.

Барселону охопили масові протести: на вулицях звели барикади, відбулись сутички з поліцією, є поранені

Співробітники поліції в екіпіруванні розганяють демонстрантів. Джерело: Getty Images

За ніч зафіксували 22 пожежі

Заворушення тривали приблизно до опівночі. Каталонська поліція повідомила про 28 барикад і 22 пожежі, які виникли під час зіткнень.

Барселону охопили масові протести: на вулицях звели барикади, відбулись сутички з поліцією, є поранені

Протестувальники підпалювали контейнери для сміття під час зіткнень з поліцією в Барселоні. Джерело: Getty Images

Для гасіння вогню пожежникам Барселони довелося працювати в супроводі поліцейського підрозділу. Унаслідок заворушень також пошкодили міську інфраструктуру та транспортні засоби.

Зокрема, на вулиці Касп пожежа в сміттєвому контейнері пошкодила припаркований автомобіль.

13 людей затримали, 30 поліцейських отримали травми

У вівторок, 6 жовтня, каталонська поліція повідомила про затримання 13 людей за порушення громадського порядку. Серед них – 12 дорослих чоловіків і неповнолітня дівчина.

Барселону охопили масові протести: на вулицях звели барикади, відбулись сутички з поліцією, є поранені

Поліція затримує учасника протесної акції. Джерело: Getty Images

Крім того, під час сутичок 30 співробітників каталонської поліції дістали легкі травми під. Інформації про кількість постраждалих серед протестувальників наразі немає.

Як повідомляв OBOZ.UA, іспанський прем’єр-міністр Педро Санчес оголосив про дострокові парламентські вибори, призначивши їх на 29 листопада. Він вирішив розпустити парламент після того, як уряд не зміг провести через Конгрес два декрети щодо житла, а його коаліція втратила необхідну підтримку.

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