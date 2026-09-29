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Арктичний тест для НАТО: Путін перетворює норвезький Шпіцберген на зону провокацій – Politico

Іван Черленський
Іван Черленський
Time to read3 хв
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Арктичний тест для НАТО: Путін перетворює норвезький Шпіцберген на зону провокацій – Politico
Росія активізує діяльність поблизу норвезького Шпіцбергена
Джерело: Колаж OBOZ.UA

На норвезькому архіпелазі Шпіцберген зростає напруженість через активізацію Росії, яка може використовувати його для перевірки готовності НАТО реагувати на провокації. Зокрема, союзники підозрюють російські судна у розвідці підводних кабелів біля островів.

Про це йдеться в матеріалі Politico. Видання зазначає, що активність РФ у регіоні дедалі більше непокоїть Норвегію та її союзників.

Шпіцберген належить Норвегії, але має особливий міжнародно-правовий статус. За договором 1920 року країни визнали суверенітет Осло над островами, натомість отримавши певні права, зокрема на видобуток природних ресурсів. Водночас документ забороняє використовувати архіпелаг для "войовничих цілей", зокрема створювати там військово-морські бази та укріплення.

Останніми роками Москва активніше демонструє свою присутність на Шпіцбергені. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну російські представники проводили там заходи з військовою символікою, оголошували про ракетні навчання неподалік та здійснювали іншу діяльність, яку норвезькі експерти розцінюють як провокації "сірої зони".

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Цього року норвезькі розвідувальні служби попередили, що Кремль прагне розширити можливості для дій Росії на архіпелазі. Крім того, навесні британські, американські та норвезькі сили виявили російські судна, які випробовували секретний засіб для перерізання підводних кабелів біля узбережжя Шпіцбергена.

На тлі цих подій Норвегія посилює можливості для спостереження за територією. Наступного року країна планує запустити три нові супутники для морського картографування, а також оновлює військово-морський флот і берегову охорону, щоб забезпечити постійну присутність поблизу архіпелагу.

Крім того, Норвегія закуповує у Великої Британії п'ять протичовнових фрегатів Type 26, а в Німеччини – шість підводних човнів Type 212CD. Осло також поглиблює військову співпрацю із союзниками та проводить спільні навчання на півночі країни.

Водночас місцева влада прагне не допустити подальшого зростання напруженості. Заступниця губернатора Шпіцбергена Катаріна Рісе розповіла, що її відомство чотири рази на рік зустрічається з представниками місцевого російського консульства. За її словами, такі контакти допомагають підтримувати стабільність і низький рівень напруженості.

Місцева влада також готується до можливого загострення. У Лонг'їрі – головному норвезькому населеному пункті на архіпелазі – розробили план швидкої евакуації на випадок різкого погіршення ситуації.

За словами аналітикині Карі Аги Миклебост, Росії необов'язково починати повномасштабну окупацію Шпіцбергена, щоб перевірити єдність НАТО. Теоретично Москва могла б спровокувати надзвичайну ситуацію, пов'язану з російськими громадянами на архіпелазі, та направити туди сили кризового реагування.

На думку експертки, такий сценарій не обов'язково одразу призвів би до застосування статті 5 НАТО про колективну оборону.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що ЄС готує нову стратегію щодо Арктики, яку планують представити у жовтні 2026 року. Окрему увагу в документі приділять безпеці регіону та діяльності російського тіньового флоту.

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявляла, що активність Росії на далекій півночі підвищує геополітичне значення Арктики. Серед іншого, вона вказала на відновлення роботи колишніх радянських військових баз та проведення Росією ракетних випробувань у регіоні.

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