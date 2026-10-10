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"Аморально": Мерц обурився поїздкою ексканцлера до Москви на день народження Путіна

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read2 хв
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"Аморально": Мерц обурився поїздкою ексканцлера до Москви на день народження Путіна
Диктатор Путін потискає руку Герхарду Шредеру під час зустрічі. Джерело: REUTERS

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц обурився візитом колишнього канцлера Герхарда Шредера до Володимира Путіна в Москві на святкування дня народження російського президента. Зустріч відбулася цього тижня, а про реакцію чинного глави німецького уряду стало відомо в п’ятницю.

Про це заявив речник німецького уряду в коментарі Reuters. Він передав позицію Мерца, який назвав участь Шредера у святкуванні "відверто аморальною". Водночас колишній канцлер і його дружина Со Йон Шредер-Кім не відповіли на запит агентства про коментар.

Реакція Берліна

Речник німецького уряду наголосив, що відповідальність за війну проти України лежить на Путіні. За його словами, накази російського президента призводять до величезних страждань, загибелі мирних жителів, поранень і роз’єднання сімей.

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Критика пролунала і всередині Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), до якої належить Шредер. Співголова партії Ларс Клінґбайль, який також обіймає посаду міністра фінансів в уряді Мерца, назвав поїздку "абсолютно неприйнятною" з огляду на страждання українського народу. Про це написала німецька газета Süddeutsche Zeitung.

Герхард Шредер очолював уряд Німеччини з 1998-го до 2005 року. Після завершення канцлерства він неодноразово обіймав керівні посади в російських компаніях, через що зазнавав критики в Німеччині та за її межами.

Невдовзі після відставки Шредер став головою комітету акціонерів проєкту "Північний потік", газопроводу через Балтійське море, який підтримував під час перебування на посаді канцлера. Згодом він обіймав високі посади в російській нафтовій компанії " Роснефть".

Нові призначення

На початку 2026 року Путін заявив, що хотів би бачити Шредера своїм співрозмовником під час переговорів щодо нових домовленостей про безпеку в Європі. Європейський Союз та уряд Мерца одразу відкинули цю ідею.

Минулого тижня Шредер увійшов до наглядової ради російської торговельної мережі Hyperglobus. Вона є відгалуженням німецької Globus Holding і управляє понад 20 супермаркетами в Росії.

Путіну виповнилося 74 роки в четвер. Шредеру, якому зараз 82 роки, продовжують закидати тісні зв’язки з російським керівництвом, що збереглися навіть після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році та запровадження західних санкцій.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, як Шредер, який братається з Путіним, отримав нову роботу в РФ.

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