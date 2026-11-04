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Американський астронавт українського походження проголосував на виборах у Конгрес з космосу. Відео

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read1 хв
819
Американський астронавт українського походження проголосував на виборах у Конгрес з космосу. Відео
Американський астронавт українського походження проголосував із космосу на виборах у США. Джерело: Скриншот відео, Pexels. Колаж OBOZ.UA

Американський астронавт Аніл Мадгаван Самойленко Менон, який має українське та індійське походження, 3 листопада проголосував на проміжних виборах у США. Він зробив це, перебуваючи на Міжнародній космічній станції (МКС), яка обертається навколо Землі на висоті приблизно 400 км.

Про це Менон повідомив у соцмережі Х. Він розповів, що заповнив електронний бюлетень на комп’ютері у своїй кімнаті, яка стала для нього виборчою кабінкою.

Після цього астронавт надіслав його до округу Гарріс.

"Так, голосувати можна навіть із космосу! Усі троє членів екіпажу з США мали честь проголосувати з космічної станції. Ми заповнили електронний бюлетень і безпечно надіслали його виборчим комісіям", – написав Менон.

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Американський астронавт українського походження проголосував на виборах у Конгрес з космосу. Відео

Скриншот допису Аніла Менона в Х

Аніл Менон народився 15 жовтня 1976 року і виріс у Міннеаполісі, штат Міннесота, у родині українських та індійських іммігрантів.

Закінчив Гарвардський університет зі ступенем бакалавра з нейробіології (1999 рік); здобув ступінь магістра з механіки (2004) та доктора медицини (2006) у Стенфордському університеті. Працював лікарем екстреної медицини, а також був медиком-рятувальником під час масштабних гуманітарних катастроф.

Менон розпочав кар'єру бортхірурга NASA у 2014 році. Також він був медичним директором у SpaceX, перш ніж його відібрали як кандидата в астронавти NASA. Зараз Менон є полковником Космічних сил США.

Американський астронавт українського походження проголосував на виборах у Конгрес з космосу. Відео

Аніл Мадгаван Самойленко Менон. Джерело: X/Anil Menon

14 липня 2026 року астронавт відправився у свій перший космічний політ на борту корабля "Союз МС-29". Зараз він перебуває на Міжнародній космічній станції як бортінженер експедицій 74/75.

Як повідомляв OBOZ.UA, у США 3 листопада розпочалося голосування на проміжних виборах до Конгресу, яке визначать, хто контролюватиме обидві палати законодавчого органу. Американці обиратимуть усіх 435 членів Палати представників, а також сенаторів і губернаторів у низці штатів.

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