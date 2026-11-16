Американська ракета Vulcan Centaur вибухнула після запуску: Amazon втратила десятки супутників для конкурента Starlink. Відео

У США ракета Vulcan Centaur компанії United Launch Alliance вибухнула за 10 хвилин після запуску. Вона мала доставити на орбіту десятки супутників Amazon.

Відео дня

Супутники для конкурента Starlink було втрачено. Подробиці повідомляє Reuters.

Ракета, що мала доставити на орбіту супутники Amazon, вибухнула

Як зазначено у матеріалі Reuters, запуск ракети Vulcan, що належить United Launch Alliance, спільному підприємству Boeing та Lockheed Martin, у неділю, 15 листопада, виявився невдалим.

Ракета мала доставити на орбіту 40 супутників Amazon для мережі-конкурента Starlink – Leo.

О 19:46 15 листопада у United Launch Alliance (ULА) показали "старт першого запуску Vulcan Amazon Leo, що несе 40 широкосмугових супутників на низьку навколоземну орбіту".

Втім, очікуваний тріумф обернувся поразкою. Приблизно за 10 хвилин після старту зі станції Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді ракета вибухнула, знищивши корисне навантаження.

РЕКЛАМА

"Ракета Vulcan вийшла з ладу через 10 хвилин після старту, знищивши 40 супутників Amazon Leo. Телометрія показала аномалії верхнього ступеня Centaur V", – повідомляли у HINT News.

В ULА невдачу визнали менш ніж за годину після старту.

"На основі даних, отриманих нашим директором запуску, ми підтверджуємо, що ракета-носій Vulcan, запущена з космодрому Space Launch Complex 41, зазнала аномалії через 10 хвилин після старту і не змогла вивести місію Amazon на орбіту. Кожен політ генерує дані, і кожен політ навчає нас чомусь. Оскільки аномалія щойно сталася, у нас ще немає конкретних даних, щоб зрозуміти, що саме відбулося сьогодні", – йшлося у повідомленні компанії.

Головні історії дня

Там також пообіцяли всебічне розслідування причин невдачі задля виправлення помилок.

"ULA існує, щоб забезпечити надійний доступ до космосу для нашої нації та для клієнтів, які на нас покладаються. Ця мета змушує нас братися за найскладніші місії в космічних польотах і тримати себе в межах стандарту успішності місії. Сьогодні ми не відповіли цьому стандарту. Ми тісно співпрацюватимемо з нашим клієнтом та іншими відповідними організаціями, щоб виявити причину, визначити належні коригувальні заходи та якомога швидше повернутися до польотів. ULA віддана повній прозорості з нашими клієнтами, і вони матимуть доступ до процесу розслідування, який використовує сувору методологію та коригувальні заходи. Ми надамо подальші оновлення, щойно з’явиться нова інформація", – запевнили у компанії.

РЕКЛАМА

За даними Reuters, невдалий запуск призведе до тривалого технічного розслідування, що відтермінує вихід ракети на ринок щонайменше на кілька місяців.

"Це може поглибити проблему запуску в США, спричинену іншими невдачами з ракетами та проблемами в галузі, а також майбутньою відмовою SpaceX від Falcon 9, найактивнішої ракети у світі. SpaceX більше не приймає бронювання на Falcon 9", – пише видання.

РЕКЛАМА

В Amazon також висловилися щодо невдалого запуску.

"Будь-який запуск пов’язаний з ризиком, особливо це стосується перших місій, таких як LV-01. ULA була надійним партнером Amazon, і ми вважаємо, що вони винесуть уроки з цієї місії та виконають свої довгострокові плани щодо Vulcan", – йшлося у заяві..

Недільний політ був п'ятим для Vulcan з моменту його дебюту у 2024 році та першим за дев'ять місяців після перерви в запуску, яку продовжили окремі технічні дослідження його бічних прискорювачів на твердому паливі та основних двигунів BE-4, котрі постачає космічна компанія Blue Origin засновника Amazon Джеффа Безоса.

РЕКЛАМА

Джерела Reuters зазначають, що Blue Origin співпрацює з ULA у розслідуванні невдалого запуску.

"Ракети-носії ретельно перевірялися на наявність проблем, що виникли під час двох останніх польотів Vulcan, включаючи місію Космічних сил США у лютому. Обидві місії успішно доставили корисні вантажі на орбіту, але Пентагон ще не схвалив ракету для відновлення польотів корисних вантажів національної безпеки, очікуючи успішного виконання місії Amazon у неділю", – пише Reuters.

Видання нагадало, що у травні на стартовому майданчику вибухнула ракета New Glenn компанії Blue Origin з двигуном BE-4. Подальше розслідування показало, що причиною вибуху став саме двигун.

РЕКЛАМА

"Це спонукало компанію модифікувати ракети, поставлені ULA для Vulcan, повідомила у серпні агентству Reuters речниця ULA Джессіка Рай. Незрозуміло, чи зіграли двигуни BE-4 якусь роль у недільному провалі місії. Схоже, це сталося після відділення другого ступеня Vulcan, частини, що несе супутники Amazon, від ракети-носія першого ступеня, що живиться двигунами BE-4", – пише Reuters.

Нові перешкоди для конкурента Starlink

Недільний провал став черговою перешкодою для Amazon, яка поспішає розгорнути супутники, використовуючи сторонніх постачальників послуг запуску, зазначили у Reuters.

РЕКЛАМА

Значна частина цих спроб зіштовхнулася із зупинками та збоями.

Зокрема, травневий вибух у Нью-Глені стався за кілька днів до запланованого запуску супутників Amazon Leo.

"Невдачі ракет постійно затримують спроби Amazon конкурувати з величезною інтернет-мережею Starlink компанії SpaceX, яка має понад 11 000 супутників і мільйони клієнтів по всьому світу. Значна перевага SpaceX над конкурентами у сфері супутників частково зумовлена ​наявністю власної ракети для запуску супутників, тоді як інші компанії витрачають мільярди доларів на зовнішні запуски", – йдеться у матеріалі.

РЕКЛАМА

Тим часом Amazon з 2025 року вдалося здійснити 14 вдалих запусків і розгорнути 398 супутників. Це – близько 12% від 3236 супутників, необхідних Amazon для глобального покриття.

"Компанія сподівається запустити початковий інтернет-сервіс цього року", – зазначили у Reuters.

Як розповідав OBOZ.UA, Росія також намагається прискорити розгортання аналога Starlink. Що саме для цього робить ворог – рзповіли у ГУР.

Тим часом безпрецедентно ефективні українські дронові атаки на Росію викликали у деяких експертів підозри щодо використання Силами оборони ізраїльського аналога Starlink