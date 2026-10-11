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Американка, яка пережила дві смертельні ін'єкції, повернулася до в'язниці

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
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Американка, яка пережила дві смертельні ін'єкції, повернулася до в'язниці
Жінка вижила після двох смертельних ін'єкцій. Джерело: Департамент виправних установ штату Нью-Джерсі

Засуджена до смертної кари американка Кріста Пайк була виписана з лікарні та повернута до виправної установи після невдалої спроби виконання вироку. Наразі її стан оцінюється як стабільний, однак на неї чекає тривалий період реабілітації.

Найвищу міру покарання почали виконувати через 30 років після її затримання, але смерть так і не настала. Про це повідомляє Reuters.

Повернення під варту та стан здоров’я

Пайк перевели з госпіталю Нешвілла до реабілітаційного центру імені Дебри К. Джонсон, де вона перебувала останні 30 років. За словами її адвокатів із Федеральної служби захисту та Управління захисту у справах про перегляд вироків штату Теннессі, ув’язнена продовжуватиме отримувати необхідну медичну допомогу безпосередньо в закладі.

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Засуджену було екстрено госпіталізовано 30 вересня у непритомному та критичному стані з тяжкими ушкодженнями рук. Раніше захисники побоювалися, що у неї могла настати смерть мозку. Адвокати заявили, що, прийшовши до тями, Пайк відчувала "сильне емоційне потрясіння та розгубленість".

Американка, яка пережила дві смертельні ін'єкції, повернулася до в'язниці

Кріста Пайк прийшла до тями після смертельних ін’єкцій. Джерело: Колаж OBOZ.UA

Причини госпіталізації та правові наслідки

Причиною важкого стану Пайка стали дві ін'єкції, зроблені у виправній установі суворого режиму "Рівербенд", які не призвели до летального результату. Пайк відбуває покарання за вбивство, скоєне у 1995 році.

Після інциденту суддя штату Теннессі зобов’язав посадових осіб зберегти абсолютно всі докази та матеріали, пов’язані з інцидентом. Захист назвав це рішення першим кроком на шляху до забезпечення та захисту конституційних прав засудженої.

У зв’язку з тим, що сталося, губернатор штату Білл Лі оголосив про тимчасовий мораторій на проведення всіх страт до кінця року. У регіоні розпочато розслідування не лише справи Крісти Пайк, а й аналогічного інциденту, що стався у травні з Тоні Каррутерсом, коли співробітники в’язниці також не змогли успішно встановити внутрішньовенні катетери.

Жорстока розправа та наймолодший смертний вирок

Злочин стався у 1995 році в Ноксвіллі. На той момент 18-річна Кріста Пайк разом зі своїм 17-річним бойфрендом Тадарілом Шиппом та ще однією спільницею вбила 19-річну однокурсницю з центру професійної підготовки Коллін Слеммер. Справа викликала широкий резонанс через надзвичайну жорстокість. На тілі жертви було вирізано сатанинський символ.

У 1996 році суд визнав Пайк винною у вбивстві першого ступеня та засудив її до найвищої міри покарання. На той момент вона стала наймолодшою жінкою в сучасній історії США, засудженою до смертної кари. Співучасник Пайк, Тадаріл Шипп, через неповноліття отримав довічне ув’язнення з правом на умовно-дострокове звільнення, а третя учасниця – умовний термін.

Американка, яка пережила дві смертельні ін'єкції, повернулася до в'язниці

Пайк у 1996 році. Джерело: WBIR-TV/AP

Нагадаємо, Кріста Пайк була засуджена до смертної кари у 1996 році за вбивство 19-річної Коллін Слеммер. На момент скоєння злочину їй було 18 років.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Ліван стане першою країною на Близькому Сході, яка офіційно відмовилася від найвищої міри покарання – смертної кари.

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