Алжир транспортує зброю для Росії над територією НАТО: спливли гучні подробиці

Алжирський військово-транспортний літак, що прямував до Росії, пролетів над Польщею. Останніми тижнями такі рейси почастішали та можуть бути пов’язані з військово-технічним співробітництвом та перевезенням озброєння.

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Про це повідомляє Defence24. Польські військові пов’язують ці рейси з ширшою системою військово-технічної співпраці між Алжиром і Росією.

Алжирський літак пролетів через країни НАТО

Польський військовий радар зафіксував літак 6 жовтня близько 6:45 ранку. Борт вилетів з авіабази Буфарік в Алжирі та прямував до московського аеропорту Внуково.

До Польщі він прибув із південного напрямку, пролетівши над Італією, Хорватією, Угорщиною та Словаччиною.

Після перетину польського повітряного простору літак узяв курс на схід, пролетів поблизу Гайнівки та через територію Білорусі вирушив до Москви. Як стверджують польські джерела, подібні рейси є частиною регулярних військово-логістичних маршрутів між Алжиром і Росією.

Росія розширює військову логістику в Африці

В матеріалі зазначається, що останніми тижнями на маршрутах між Алжиром і Росією фіксували різні військово-транспортні літаки, серед яких – Іл-76МД та C-130H/H-30 Hercules. Їх можуть використовувати для перевезення військових вантажів, зокрема озброєння, а також для забезпечення технічного обслуговування російської військової техніки, що перебуває на озброєнні Алжиру.

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Подібна логістика пов’язана і з іншими напрямками, зокрема поставками з Африки до Білорусі, від яких опосередковано отримує вигоду Росія. На цьому тлі Алжир і Лівія мають важливе стратегічне значення для Москви через своє розташування та можливість підтримувати військово-логістичні маршрути в регіоні.

Для Польщі особливу увагу привертає те, що частина таких маршрутів проходить через повітряний простір країн НАТО. Це відбувається на тлі розширення військової присутності Росії в Африці та розвитку її логістичної мережі на південному напрямку.

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