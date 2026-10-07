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Алжир транспортує зброю для Росії над територією НАТО: спливли гучні подробиці

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read2 хв
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Алжир транспортує зброю для Росії над територією НАТО: спливли гучні подробиці
C130 Геркулес. Джерело: ar.wikipedia.org

Алжирський військово-транспортний літак, що прямував до Росії, пролетів над Польщею. Останніми тижнями такі рейси почастішали та можуть бути пов’язані з військово-технічним співробітництвом та перевезенням озброєння.

Про це повідомляє Defence24. Польські військові пов’язують ці рейси з ширшою системою військово-технічної співпраці між Алжиром і Росією.

Алжирський літак пролетів через країни НАТО

Польський військовий радар зафіксував літак 6 жовтня близько 6:45 ранку. Борт вилетів з авіабази Буфарік в Алжирі та прямував до московського аеропорту Внуково.

До Польщі він прибув із південного напрямку, пролетівши над Італією, Хорватією, Угорщиною та Словаччиною.

Алжир транспортує зброю для Росії над територією НАТО: спливли гучні подробиці

Польський військовий радар зафіксував літак 6 жовтня. Джерело: Скриншот

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Після перетину польського повітряного простору літак узяв курс на схід, пролетів поблизу Гайнівки та через територію Білорусі вирушив до Москви. Як стверджують польські джерела, подібні рейси є частиною регулярних військово-логістичних маршрутів між Алжиром і Росією.

Росія розширює військову логістику в Африці

В матеріалі зазначається, що останніми тижнями на маршрутах між Алжиром і Росією фіксували різні військово-транспортні літаки, серед яких – Іл-76МД та C-130H/H-30 Hercules. Їх можуть використовувати для перевезення військових вантажів, зокрема озброєння, а також для забезпечення технічного обслуговування російської військової техніки, що перебуває на озброєнні Алжиру.

Подібна логістика пов’язана і з іншими напрямками, зокрема поставками з Африки до Білорусі, від яких опосередковано отримує вигоду Росія. На цьому тлі Алжир і Лівія мають важливе стратегічне значення для Москви через своє розташування та можливість підтримувати військово-логістичні маршрути в регіоні.

Для Польщі особливу увагу привертає те, що частина таких маршрутів проходить через повітряний простір країн НАТО. Це відбувається на тлі розширення військової присутності Росії в Африці та розвитку її логістичної мережі на південному напрямку.

Як писав OBOZ.UA, Росія завербувала до лав окупаційної армії близько 3 тис. найманців з Африки. Набір "гарматного м'яса" держава-агресорка проводить у щонайменше 37 країнах континенту.

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