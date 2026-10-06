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АдН вимагатиме перегляду членства Німеччини в ЄС – Reuters

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Time to read2 хв
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АдН вимагатиме перегляду членства Німеччини в ЄС – Reuters
Аліса Вайдель, федеральна голова партії АдН, виступає на передвиборчому заході в Нижній Саксонії. 10 вересня 2026 року. Джерело: Julian Stratenschulte / picture alliance via Getty Images

Партія "Альтернатива для Німеччини", визнана правоекстремістською на федеральному рівні, може відійти від одного зі своїх основоположних принципів і не вимагати виходу ФРН із Європейського Союзу. Натомість АдН зосередиться на перебудові ЄС.

Ідеться про повноцінний перегляд договорів Євросоюзу, щоб перетворити блок на більш вільний альянс суверенних держав. Про це заявило агентство Reuters, посилаючись на стратегічний план політичної сили.

Журналісти нагадали, що АдН була створена у 2013 році значною мірою на противагу політиці спільної європейської валюти. Члени партії виступали за розпуск валютного союзу або вихід Німеччини з нього, і це проголошувалося в нещодавній передвиборчій програмі до Бундестагу за 2025 рік.

Зараз політична сила прагне пом'якшити риторику й запропонувати реформи. Втім, будь-які зміни до десятирічної політичної платформи "Альтернативи для Німеччини" потребують схвалення на партійному з'їзді, який відбудеться в наступному році.

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Що хоче змінити АдН

Імовірно, партія виступатиме за значні обмеження втручання Європейського центрального банку.

Євросоюз, згідно з документом, має послабити регулювання і зосередитися переважно на внутрішньому ринку, захисті зовнішніх кордонів, питаннях безпеки й окремих технологічних проєктах. Партія вимагатиме запровадження національних винятків, зокрема у міграційній, соціальній і фінансовій політиці.

Також пропонуються інституційні зміни, зокрема скасування прямих виборів до Європейського парламенту. Замість них євродепутатів мають призначати парламенти держав-членів.

При цьому "розрив" із ЄС не виключається: якщо ці зусилля не увінчаються успіхом, "Альтернатива для Німеччини" наполягатиме на проведенні референдуму щодо членства ФРН.

Нагадаємо, що АдН посіла друге місце на минулорічних національних виборах після консерваторів канцлера Фрідріха Мерца та прагне увійти до федерального уряду до 2029 року. Основні політичні партії Німеччини відмовляються співпрацювати з АдН, а у травні 2025-го Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини офіційно визнало цю політсилу правоекстремістською.

Як писав OBOZ.UA, раніше в Німеччині партія німецької подруги Путіна – "Альянс Сари Вагенкнехт за здоровий глузд і економічну справедливість" – змінила назву. З неї прибрали ім'я очільниці, і тепер це просто "Альянс за здоровий глузд і економічну справедливість". Водночас абревіатура партії BSW, що була складена саме з імені Сари Вагенкнехт, залишилася незмінною.

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