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Абдул Ель-Саєд стане першим мусульманином у Сенаті США: що відомо про демократа, який переміг на виборах у Мічигані

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
570
Абдул Ель-Саєд стане першим мусульманином у Сенаті США: що відомо про демократа, який переміг на виборах у Мічигані
Абдул Ель-Саєд. Джерело: Вікіпедія

Лікар Абдул Ель-Саєд, який представляє прогресивне крило Демократичної партії, переміг на виборах до Сенату США від Мічигану, випередивши республіканця Майка Роджерса. Він увійде в історію як перший мусульманин, який обійме посаду сенатора Сполучених Штатів.

Про це пише британське видання The Guardian. Про свою перемогу Ель-Саєд оголосив у штаб-квартирі Демократичної партії штату в Детройті.

Під час передвиборчої кампанії політик зазнавав нападок через свої релігійні переконання. Зокрема, президент США Дональд Трамп та його прихильники вдавалися до ісламофобської риторики й ставили під сумнів його відданість Сполученим Штатам.

У промові після перемоги демократ дорікнув опонентам за спроби розколоти американське суспільство замість того, щоб зосередитися на економічних труднощах громадян.

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Раніше Ель-Саєд керував департаментом охорони здоров'я округу Вейн. Під час передвиборчої кампанії він виступав за запровадження загальної системи медичного страхування Medicare for All, а також закликав припинити військову допомогу США Ізраїлю.

Нагадаємо, за підсумками проміжних виборів до Конгресу США демократи здобули більшість в обох палатах – Сенаті та Палаті представників. За попередніми даними CNN, у нижній палаті вони отримували 229 місць проти 139 у республіканців. У Сенаті перевага демократів становила 54 місця проти 44.

Коментуючи результати голосування, президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає їх особистою поразкою. Відповідальність за невдалі результати республіканців він поклав на самих кандидатів, а не на політику своєї адміністрації.

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