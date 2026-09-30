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81-річний мільярдер, який не має нащадків, вкладає мільйони в місто-привид: що він задумав

Олексій Лютіков
Олексій Лютіков
Time to read3 хв
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81-річний мільярдер, який не має нащадків, вкладає мільйони в місто-привид: що він задумав
Мільярдер, який не має нащадків, вкладає мільйони в місто-привид
Джерело: The New York Times

Х'юстонський промисловий магнат і ветеран війни у В'єтнамі Джон Пойндекстер знайшов несподіване застосування своєму багатомільйонному статку. Не маючи сім’ї та спадкоємців, 81-річний власник великого бізнесу вирішив вкласти капітал у відродження занедбаного техаського містечка Шафтер, населення якого становить лише близько 25 осіб.

Для реалізації проєкту бізнесмен заснував фонд Tidewater and Big Bend Foundation. Про це повідомляє видання Fortune.

Інвестиції в занедбані землі

Шафтер розташований в окрузі Пресідіо – одному з найменш населених і найбідніших регіонів Техасу, де майже кожен п'ятий мешканець живе за межею бідності. Колишній центр видобутку срібла остаточно спорожнів після закриття місцевої шахти в 1942 році.

Згідно з податковою звітністю, з кінця 2020 року організація отримала майже 67 мільйонів доларів пожертв. Фонду також перейде все особисте майно Пойндекстера, включаючи ранчо Сіболо-Крік площею 30 тис. акрів.

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81-річний мільярдер, який не має нащадків, вкладає мільйони в місто-привид: що він задумав

Місцеві жителі підтримали ініціативу

Джерело: The New York Times

Музей під відкритим небом і курорт

У планах мільярдера – створення в Шафтері курорту та музею живої історії. Головними об’єктами реконструкції стануть старовинний салун, універсальний магазин і поштове відділення, близько десятка історично достовірних глинобитних будинків, доступних для щоденної оренди туристам, а також місцева історична церква на в’їзді до міста.

На відміну від технологічних гігантів із Кремнієвої долини, які скуповують землі для будівництва футуристичних мегаполісів, Пойндекстер прагне відтворити атмосферу минулого. Проєкт часто порівнюють із реставрацією Колоніального Вільямсбурга, розпочатою Джоном Рокфеллером-молодшим у 1920-х роках.

81-річний мільярдер, який не має нащадків, вкладає мільйони в місто-привид: що він задумав

Мільярдер вкладає гроші в місто-привид

Джерело: The New York Times

Надія для місцевих жителів

Хоча не всі мешканці міста однозначно ставляться до цієї ініціативи, багато хто з нетерпінням чекає на появу нових послуг. Зараз найближчий продуктовий магазин розташований за 19 миль від Шафтера. Представники місцевої ради з водопостачання розраховують, що реставрація приверне увагу до інфраструктури, а поява надійного водопроводу дасть поштовх до повноцінного розвитку міста.

Звідки у інвестора капітал

Джон Пойндекстер – єдиний власник компанії JB Poindexter & Co, заснованої ним у 1985 році. Підприємство виробляє кузови для вантажівок UPS і займає близько 66% американського ринку фургонів класу 5, а його річний дохід перевищує 2,7 мільярда доларів.

На запитання про те, чому він не передає капітал родичам, Пойндекстер відповідає просто. Своє рішення інвестувати в історію він пояснює бажанням віддати данину поваги минулим епохам.

81-річний мільярдер, який не має нащадків, вкладає мільйони в місто-привид: що він задумав

Мільярдер хоче відродити місто

Джерело: The New York Times

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