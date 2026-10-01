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"12 атомних бомб щосекунди": вчені заявили, що океани нагріваються з рекордною швидкістю

Катя Помазан
Катя Помазан
Time to read4 хв
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"12 атомних бомб щосекунди": вчені заявили, що океани нагріваються з рекордною швидкістю
Океан.
Джерело: Magnific.com

Світовий океан поглинає близько 90% надлишкового тепла, яке утворюється внаслідок діяльності людини, зокрема спалювання викопного палива. У 2025 році він поглинув рекордні 23 зетаджоулі додаткової енергії – це приблизно у 40 разів більше, ніж спожило все людство за рік. Зміни океанічної системи мають довгостроковий характер і вже впливають на морське життя та прибережні регіони.

Про це йдеться в звіті Copernicus Ocean State Report. Як повідомляє CNN, документ підготували понад 100 міжнародних науковців на основі даних супутників, буїв і датчиків, зібраних протягом більш ніж 40 років.

Згідно зі звітом, швидкість нагрівання океану за останні два десятиліття подвоїлася. Температура поверхні Світового океану досягала рекордних значень у 2023, 2024 та 2026 роках.

У 2025 році Світовий океан поглинув додаткові зетаджоулі тепла. Така кількість енергії еквівалентна енергії приблизно 12 атомних бомб, подібних до скинутої на Хіросіму, що вибухають щосекунди протягом року. Для порівняння, це приблизно у 40 разів більше за загальний обсяг енергії, спожитої людством за весь 2025 рік.

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Додаткове тепло спричиняє морські хвилі спеки, посилює шторми та завдає шкоди морським екосистемам. Водночас підвищення температури води сприяє зростанню рівня моря, оскільки тепла вода розширюється. Іншим чинником є танення льоду.

З 1999 року середній глобальний рівень моря зростав приблизно на 3,8 мм щороку. Загалом він піднявся майже на 10 см, а з 2012 року темпи підвищення прискорилися. Це створює додаткові ризики для сотень мільйонів людей, які живуть у прибережних районах.

Ще однією проблемою є закислення океану. З 1985 року кислотність морської води зросла приблизно на 17% через поглинання вуглецевих викидів. Це ускладнює утворення та підтримання скелетів і мушель у коралів, устриць, омарів та інших морських організмів.

Особливе занепокоєння науковців викликає стан європейських морів. У 2024 році Середземне та Чорне моря пережили рекордні морські хвилі спеки. Деякі з них тривали понад 30 днів, а температура води перевищувала середні показники на 4,6 градуса Цельсія.

Екстремальні погодні явища також спричиняють значні наслідки для людей та інфраструктури. У 2024 році шторм Луї приніс до окремих ділянок узбережжя Іспанії хвилі заввишки близько восьми метрів. Він призвів до загибелі однієї людини, перебоїв з електропостачанням і пошкодження інфраструктури.

Інший шторм у затоці Ботнічній між Швецією та Фінляндією спричинив настільки сильне переміщення води, що рівень моря впав приблизно на 1,5 метра. Через це поромне сполучення зупинили на 18 годин.

Значні зміни відбуваються і в полярних регіонах. За останні чотири десятиліття температура поверхні моря в Арктиці зросла приблизно на 4,2 градуса Цельсія.

У період із 1979-го до 2025 року середня щомісячна площа арктичного морського льоду скорочувалася приблизно на 190 тисяч квадратних миль за десятиліття. Це співмірно з площею Іспанії.

В Антарктиці рекордно низький рівень морського льоду у 2022 році збігся з першим зафіксованим випадком масового провалу розмноження імператорських пінгвінів. У звіті це назвали свідченням того, що зміна клімату вже змінює середовище існування видів, залежних від льоду.

Особливо вразливими до підвищення рівня моря, потужніших циклонів і руйнування коралових рифів залишаються невеликі острівні держави, що розвиваються. Для них зміни океану становлять не лише екологічну, а й економічну та безпекову проблему.

Генеральний директор Mercator Ocean International П'єр Бахюрель наголосив, що потепління, підвищення рівня моря та деградація екосистем пов'язані між собою і свідчать про масштабні довгострокові зміни.

Автори звіту закликають забезпечити постійний моніторинг океанів, щоб уряди та місцеві громади могли завчасно оцінювати ризики й готуватися до майбутніх наслідків.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що наскільки глибоким є Світовий океан у своїй найнижчій точці? Здавалося б, сучасні технології давно мали дати точну відповідь на це питання. Однак навіть після десятків вимірювань науковці отримують різні результати.

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