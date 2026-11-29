Як загине Сонце: вчені зробили нове відкриття

Хоча Сонце здається нам чимось, що було до нас і залишиться після нас, воно все ж не існуватиме вічно. Учені впевнено стверджують: через мільярди років наша зоря загине. Масивні зорі завершують своє існування вибухами наднових, тоді як Сонце та інші зорі подібної маси згасають значно спокійніше. Втім, це не означає, що їхня загибель минає зовсім непомітно.

Нові спостереження, проведені за допомогою Атакамського великого міліметрового/субміліметрового масиву ALMA (найбільшого у світі радіотелескопа, що складається з 66 антен і розташований на півночі Чилі), свідчать: останні етапи життя Сонця можуть відбуватися не зовсім так, як раніше припускали науковці. Про деталі цієї катастрофи, як їх прогнозують астрономи, розповіло видання Space.com.

Дослідник Лабораторії реактивного руху NASA (JPL) Рагвендра Сахай, який очолював роботу, пояснив, що саме вдалося зафіксувати за допомогою ALMA. "По суті, це фізичний знімок події, про яку досі ми здебільшого судили за теоретичними моделями. Уперше нам вдалося зафіксувати останній ядерний пульс зорі, застиглий у газі", – описав він зроблене відкриття.

Зорі, подібні до Сонця, "помирають", коли в їхніх ядрах вичерпується водень. Це означає, що в центральній частині зорі припиняється термоядерний синтез водню з утворенням гелію. Оскільки цей процес є головним джерелом енергії зорі, вона більше не може протидіяти власному тяжінню, яке спрямоване всередину.

Коли ядро зорі стискається і перетворюється на зоряний залишок – білий карлик, зовнішні шари, де водень ще продовжує перетворюватися на гелій, розширюються. Так зоря переходить у відносно коротку фазу червоного гіганта. Згодом зовнішні шари охолоджуються та розсіюються в просторі, а навколо центрального білого карлика залишається оболонка з газу та пилу, відома як планетарна туманність.

Під час фази червоного гіганта ядро зорі оточене шарами водню та гелію. Час від часу в цих шарах відбуваються спалахи термоядерної активності, які називають тепловими імпульсами. Під час таких епізодів речовина зорі викидається в космічний простір.

Антени радіотелескопа ALMA. Джерело: twanight.org

Щоб краще дослідити цей етап зоряної еволюції, науковці за допомогою ALMA спостерігали за зорею IRAS 06530-0213, розташованою приблизно за 12 тисяч світлових років від Землі в сузір’ї Єдинорога. Спостереження виявили велике газове кільце, яке, схоже, є своєрідним застиглим свідченням останнього термоядерного спалаху зорі. Цей газовий "викопний слід" оточує планетарну туманність у формі пісочного годинника, яка саме формується.

Дослідникам вдалося встановити, що ширина газової оболонки IRAS 06530-0213 становить приблизно половину світлового року, а викинута вона була в космос близько 6500 років тому. Це перше пряме свідчення останнього теплового імпульсу перед тим, як зоря такого типу переходить до завершального етапу свого існування.

На думку науковців, протягом приблизно 2000 років після цього імпульсу зоря втрачала масу з меншою швидкістю. Однак упродовж наступної тисячі років темпи втрати маси різко зросли. У результаті утворилася нерівномірна газова оболонка, яку тепер можна побачити як переплетення ниткоподібних структур навколо зорі, що згасає. Спіральна форма цих структур може свідчити про наявність у IRAS 06530-0213 невидимого зоряного компаньйона, який обертається навколо неї та збурює газ.

Тим часом планетарна туманність у формі пісочного годинника, що безпосередньо оточує зорю, почала формуватися приблизно 700 років тому. Отже, фаза червоного гіганта в житті IRAS 06530-0213 завершилася зовсім недавно – принаймні за космічними мірками.

Втім, спостереження за IRAS 06530-0213 за допомогою ALMA виявили й інші несподівані особливості. Так науковців здивував хімічний склад зорі, що згасає. Дослідники виявили навколо IRAS 06530-0213 несподівано велику кількість важких ізотопів таких елементів, як вуглець, кисень і азот.

Це не узгоджується з моделями, які описують утворення хімічних елементів у зорях на кшталт IRAS 06530-0213 та їхнє подальше змішування з навколишньою речовиною. Водночас подібні ознаки вже знаходили біля інших незвичайних зоряних об’єктів. Вважається, що причиною цього можуть бути потужні спалахи термоядерного синтезу.

Знімок ALMA об'єкта IRAS 065... Джерело: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO); Sahai et al. (2026) Розгорнути

Окрім несподіваних знахідок, науковці також не виявили того, що розраховували побачити. Раніше було відомо, що зорі на завершальному етапі життя, подібні до IRAS 06530-0213, можуть мати зорі-компаньйони. Зазвичай обидва об’єкти оточені компактним пиловим диском. Такі диски опосередковано свідчать про те, що речовина перетікає від близької зорі-компаньйона до зорі, яка згасає. Цим процесом науковці пояснювали формування планетарних туманностей у формі пісочного годинника під дією струменів речовини.

Однак за допомогою ALMA такого диска навколо IRAS 06530-0213 виявити не вдалося. Дослідники припускають, що він міг існувати, але недовго. За цей час диск забезпечив короткочасний викид швидкісних струменів речовини, які допомогли сформувати туманність у формі пісочного годинника, а потім просто зник.

"Зорі, що згасають, дуже часто мають прихованих компаньйонів. Вони надають викинутій речовині складних біполярних або мультиполярних форм замість простих сферичних оболонок, – підсумував Сахай. – Спостереження за IRAS 06530-0213 показують, що все набагато складніше, ніж передбачає спрощене пояснення, яким ми користувалися досі".

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