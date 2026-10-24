Зоряна ніч Ван Гога.

Вчені розкрили головну таємницю знаменитої "Зоряної ночі" Ван Гога

Один із найвпізнаваніших творів в історії світового мистецтва – "Зоряна ніч" Вінсента Ван Гога десятиліттями зберігала таємницю. Мистецтвознавці й астрономи сперечалися, що зобразив художник – реальне нічне небо чи полотно є плодом його фантазії.

Нове дослідження дослідників із Південної Кореї дало довгоочікувану відповідь на це запитання. Результати опубліковано в журналі Scientific Reports.

Помилка минулих років

Попередні спроби датувати картину й пов’язати її з реальними астрономічними спостереженнями давали суперечливі результати. Однією з найпопулярніших версій була середина червня 1889 року, однак фаза Місяця в той період зовсім не відповідала тому, що зображено на полотні.

Команда дослідників із південнокорейської компанії SLLAB Inc. і Школи космічних досліджень Університету Кьон Хі встановила, де саме їхні попередники припустилися ключової помилки. Попередні групи вчених помилково вважали зоряне скупчення на картині сузір’ям Овна.

"Для астронома-спостерігача скупчення зір на картині – це Гіади в сузір’ї Тельця. Але щойно я прочитав попередні дослідження, у яких це пояснювали як знак Овна, я почув, як картина кличе мене", – зазначив перший автор дослідження Елайджа Чон Хен Кім, генеральний директор SLLAB і аспірант Університету Кьон Хі.

Наукове дослідження. Джерело: Scientific Reports

Ідеальний збіг 1889 року

Взявши за основу гіпотезу про зоряне скупчення Гіади, вчені провели нові розрахунки. Вони дійшли висновку, що картина відображає положення небесних тіл на світанку 22 липня 1889 року.

Того ранку над горизонтом одночасно було видно Місяць, Венеру та Гіади в сузір’ї Тельця. При цьому фаза Місяця була повнішою, що набагато точніше відповідає зображенню на полотні. Червневу дату остаточно відкинули, оскільки Венеру й Овна не можна було одночасно спостерігати на сутінковому небі того періоду.

Листи художника та зведення погоди

Щоб підтвердити свої висновки, дослідницька група вирушила до Сен-Ремі, щоб особисто перевірити, чи дозволяла перспектива з вікна Ван Гога бачити ці сузір’я.

Додаткові докази знайшлися в епістолярній спадщині самого живописця. У листах, датованих цим періодом, Ван Гог згадує спів цикад, що вказує на сильну спеку, характерну саме для липня 1889 року. Метеорологічні зведення того часу також підтверджують, що в ніч на 22 липня небо над Сен-Ремі було абсолютно чистим.

Реальність, а не фантазія

Хоча дослідники не виключають, що Ван Гог міг об’єднати спостереження кількох суміжних ночей в одну композицію, головний висновок роботи полягає в іншому.

Таким чином, ученим вдалося довести, що шедевр Ван Гога – це не довільна фантазія, а результат реальних спостережень за нічним небом, яке справді існувало на конкретному липневому світанку.

Зоряна ніч Ван Гога. Джерело: Google Arts & Culture

Як повідомляв OBOZ.UA, 22 жовтня в аукціонному домі Sotheby's у Парижі (Франція) знайде нового власника картина Клода Моне "Іриси" – шедевр останніх років життя художника. Очікується, що твір мистецтва буде продано за 22–30 мільйонів євро – рекордну для країни ціну.