В океані знайшли майже 12 тисяч невідомих вірусів: що говорять вчені

У Тихому океані в зоні розлому Кларіон-Кліппертон науковці виявили 11 742 різновиди вірусів, майже 99% з яких раніше не були відомі науці. Дослідники вважають, що вони можуть відігравати важливу роль у процесах, які відбуваються в екосистемах глибоководних районів.

Результати дослідження опублікували в журналі Nature Communications. Вчені з Університету Чунціна та Другого інституту океанографії Китаю досліджували вірусне різноманіття зони Кларіон-Кліппертон, щоб створити базові дані про мікробну екосистему регіону перед можливим початком видобутку корисних копалин.

Майже всі знайдені віруси виявилися новими

Зона Кларіон-Кліппертон розташована глибоко в Тихому океані та є місцем найбільшого скупчення поліметалічних конкрецій у світі. Кілька країн активно досліджують цей район через значні запаси мінералів, однак він також є унікальним середовищем існування для багатьох організмів.

Для дослідження науковці використовували зразки кернів донних відкладів, зібрані у 2023 та 2024 роках. Вони виділили з них ДНК і РНК, після чого порівняли отримані дані зі зразками з інших районів глибокого океану.

У результаті дослідники виявили 11 742 окремі віруси. Майже всі вони виявилися абсолютно новими для науки та мали дуже мало спільного з вірусами, знайденими в інших глибоководних середовищах.

Вірус. Ілюстративне фото. Джерело: Pexels

Як віруси впливають на океан

Більшість виявлених вірусів спеціалізуються на інфікуванні простих одноклітинних організмів – бактерій та архей. Ці мікроби беруть участь у важливих природних циклах: колообігу вуглецю, азоту, фосфору, сірки та металів.

Науковці з'ясували, що віруси здатні впливати на метаболізм своїх господарів і навіть допомагати їм справлятися із високою концентрацією металів. Таким чином віруси відіграють регуляторну роль у біогеохімічних процесах на океанічному дні.

Океан. Ілюстративне фото. Джерело: Pexels

Видобуток корисних копалин може змінити середовище

Поліметалічні конкреції є потенційно цінним джерелом металів, зокрема кобальту, нікелю, літію та цинку, які можуть використовуватися для виробництва електроніки.

Водночас саме ці утворення є основою багатьох глибоководних екосистем. Тому можливий видобуток корисних копалин може вплинути не лише на конкреції, а й на організми, які живуть навколо них.

За словами авторів дослідження, видобуток спричинить фізичне порушення, повторне підняття та повторне осідання донних відкладів. Експерименти з тривалим порушенням таких відкладів показали, що його наслідки можуть зберігатися десятиліттями.

Вчені наголошують, що поки незрозуміло, як саме видобуток вплине на віруси, їхніх господарів та екологічні функції, які вони виконують. Для остаточних висновків необхідні подальші дослідження.

Нагадаємо, вчені вкотре досліджували найглибшу відому частину Світового океану – Безодню Челленджера. Нові вимірювання показали, що навіть сучасні технології не дозволяють визначити її глибину з абсолютною точністю.

Як писав OBOZ.UA, у Тихому океані вчені вперше за 150 років зафіксували незвичайну аномалію, яка може мати значний вплив на клімат. Дослідники припускають, що вона здатна навіть перевершити за масштабом Ель-Ніньо.