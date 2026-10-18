В Австралії дерева з Африки знищують місцевих бджіл: чому рослини токсичні

Ефектні африканські тюльпанові дерева (спатодея дзвіночкова, або Spathodea campanulata) свого часу користувалися популярністю в Австралії завдяки красивим помаранчево-червоним квітам. Тепер у штаті Квінсленд їх заборонено продавати та розмножувати: вид виявився інвазивним, до того ж отруйним для безжальних бджіл-меліпонів.

Як передає Business Queensland, спатодея дзвіночкова була завезена до тропічних і субтропічних регіонів як декоративна рослина. Зараз вона визнана шкідником, який може занадто швидко поширюватися та конкурувати з місцевою рослинністю.

У штаті Квінсленд Spathodea campanulata класифікують як інвазивну рослину 3-ї категорії з обмеженим доступом, що накладає чіткі обмеження на його розповсюдження і продаж.

Як виглядає африканське тюльпанове дерево

Воно походить із тропічної Африки та є вічнозеленим видом. Спатодея може виростати до 24 метрів заввишки. Її великі помаранчево-червоні квіти, часто з жовтою облямівкою, зробили рослину популярною.

Дерево може розмножуватися за межами садів і вулиць за допомогою пагонів і насіння (останнє здатне переноситися вітром і водою). Садові відходи, що викидаються в чагарники, також можуть сприяти його поширенню.

Яскрава квітка африканського... Джерело: Pexels / Alex Agrico Розгорнути

У Глобальній базі даних інвазивних видів, яку веде група спеціалістів із Міжнародного союзу охорони природи, цей вид зареєстровано як інвазивний у кількох тропічних регіонах (включаючи Фіджі, Гаваї, Гуам, Вануату, Острови Кука, Самоа). Зазначається, що Spathodea campanulata є "екологічним бур'яном" і здатна вторгатися в природні екосистеми, сільськогосподарські угіддя й лісові насадження.

Експерти також включили ці дерева до 100 найгірших інвазивних чужорідних видів світу.

Spathodea campanulata вважає... Джерело: Pexels / Poppy Gitsham Розгорнути

У рекомендаціях із біобезпеки австралійського штату Квінсленд повідомляється, що квіти африканського тюльпанового дерева токсичні для місцевих бджіл без жала (меліпонів).

Дослідження, проведені в Бразилії, зафіксували мертвих безжальних бджіл у квітах і виявили зниження виживання бджіл, яких годували слизом із бруньок, нектаром або пилком Spathodea campanulata. Хоча не всі види комах уражаються однаково, загроза для них очевидна.

Фахівці рекомендують викопувати або виривати ці рослини вручну, коли ґрунт вологий, та користуватися гербіцидами.

Як виглядає африканське тюльпанове дерево. Джерело: Pexels / Arturo A

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