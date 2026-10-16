Україна передала зразки насіння до Сховища судного дня на Шпіцбергені. Фото

Україна передала частину національної колекції насіння до Всесвітнього сховища насіння на архіпелазі Свальбард у Норвегії. Цей міжнародний резерв призначений для збереження генетичних ресурсів рослин, зокрема на випадок втрати основних колекцій.

Про передачу повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України. Загалом до сховища доправили 773 зразки насіння десяти сільськогосподарських культур. Це вже друга передача українського генетичного матеріалу на Свальбард, але перша після початку повномасштабної війни.

Україна передала зразки насі... Джерело: minagro.gov.ua Розгорнути

Захист колекції

Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький наголосив, що збереження національного генофонду рослин є питанням безпеки країни та продовольчої стабільності майбутніх поколінь.

За його словами, через війну українська аграрна наука та стратегічні ресурси опинилися під прямою загрозою. Передача дублетної колекції до міжнародного сховища має захистити здобутки українських селекціонерів від безпекових ризиків.

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Норвегії Олексій Гавриш також зазначив, що генетичні ресурси рослин є частиною національної спадщини та стратегічним ресурсом для майбутнього сільського господарства.

Україна передала зразки насі... Джерело: minagro.gov.ua Розгорнути

Яке насіння передали

До арктичного сховища надійшли зразки десяти культур:

- тритикале;

- ячменю;

- гречки;

- проса;

- гороху;

- білого люпину;

- вики посівної;

- гірчиці сарептської;

- люцерни;

- конюшини.

Загалом за кордоном зберігається матеріал, який становить близько 10% національної колекції насіння України. Вона налічує понад 154,3 тисячі зразків.

Україна передала зразки насі... Джерело: minagro.gov.ua Розгорнути

Допомога партнерів

Збереження колекції стало можливим завдяки ініціативі Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) за фінансової підтримки Європейського Союзу. До роботи також долучилися Національна академія аграрних наук України, Crop Trust і NordGen. Технічну підтримку надали в межах Міжнародного договору про генетичні ресурси рослин для продовольства і сільського господарства.

У межах проєкту 51 тисячу зразків насіння перевезли до західної України. Наприкінці 2025 року відкрили постійний Дублетний центр для збереження колекції.

Голова Представництва ФАО в Україні Шахноза Мумінова підкреслила, що збереження генетичного різноманіття допомагає фермерам і науковцям створювати стійкі сорти сільськогосподарських культур. За її словами, організація разом із партнерами працює не лише над захистом колекції, а й над її збереженням у межах ширших зусиль із відновлення аграрного сектору.

Україна передала зразки насі... Джерело: minagro.gov.ua Розгорнути

Секретар Міжнародного договору про генетичні ресурси рослин Кент Ннадозі зазначив, що українські колекції мають значення не лише для України, а й для всього світу.

Нагадаємо, Україна приєдналася до Міжнародного договору про генетичні ресурси рослин для продовольства і сільського господарства у серпні 2026 року.

Як повідомляв OBOZ.UA, вчені запропонували створити місячне біосховище як "запасний варіант" для життя на Землі. Вони кажуть, що важливо мати об’єкт поза межами досяжності кліматичних змін та інших подій на землі.

Ще раніше OBOZ.UA повідомляв, що було оприлюднене остаточний варіант конструкції Сховища судного дня на Шпіцбергені, в якому має намір зберегти для людства три мільйони зразків насіння організація Global Crop Diversity Trust.