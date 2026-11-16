У Великій Британії створили потужний електродвигун без рідкісноземельних матеріалів: що про нього відомо

Британська компанія Advanced Electric Machines (AEM) оприлюднила технічні характеристики нового електродвигуна Titan на виставці IAA Transportation у Ганновері. Він призначений для важкого електротранспорту та може розвивати до 700 кВт потужності й 5000 Нм крутного моменту.

Про характеристики нової розробки пише видання Electrive.com. За даними компанії, двигун не використовує постійних магнітів і рідкісноземельних елементів. Перші зразки Titan планують виготовити у третьому кварталі 2027 року.

Технологія без магнітів

Titan став найбільшою моделлю та двигуном із найвищим крутним моментом у сімействі HDRM від AEM. У безперервному режимі він забезпечує потужність 500 кВт і крутний момент 3500 Нм.

Максимальна швидкість обертання становить 4000 обертів за хвилину, а суха вага двигуна – приблизно 200 кг.

У компанії пояснюють, що відмова від постійних магнітів дає змогу уникнути використання рідкісноземельних матеріалів. Крім того, AEM прагне повністю відмовитися від міді у своїх електродвигунах. Замість неї розробники планують використовувати доступніші та придатні для переробки матеріали, зокрема сталь і алюміній.

Перші прототипи AEM Titan, в... Джерело: АЕМ Розгорнути

Водночас конкретний принцип роботи технології HDRM компанія поки не розкриває.

Потужність і конструкція

Для досягнення високої щільності потужності та крутного моменту AEM використовує стиснуті обмотки й оновлену систему терморегулювання. Корпус двигуна виготовляють методом екструзії, що дає змогу змінювати його довжину. Також передбачена можливість використання різних вихідних валів.

Це дозволяє адаптувати Titan до різних типів важкого транспорту.

Відсутність постійних магнітів, за інформацією розробників, усуває ризик розмагнічування під час роботи за високих температур і швидкостей. Двигун також має функцію вільного обертання без передавання крутного моменту. Навіть на високих обертах у ньому не повинно виникати моменту магнітного опору.

Titan сумісний із різними інверторами. У разі несправності, як зазначає AEM, у системі не виникатимуть зворотна електрорушійна сила та струми короткого замикання.

Титан не потребує постійних... Джерело: АЕМ Розгорнути

Однак компанія поки не оприлюднила конкретного показника коефіцієнта корисної дії нового двигуна.

Розробник і плани

Advanced Electric Machines заснували у 2017 році на базі Університету Ньюкасла. Компанія спеціалізується на розробці електродвигунів без постійних магнітів і рідкісноземельних елементів.

Раніше AEM повідомляла про два контракти на розробку технологій для виробників легкових автомобілів. У сегменті комерційного транспорту компанія втратила великого замовника – британського виробника електровантажівок Tevva, який згодом став неплатоспроможним.

Фінансові показники AEM за 2024 рік становили 2,9 млн фунтів стерлінгів доходу та 8,3 млн фунтів збитків.

Генеральний директор AEM Дже... Джерело: АЕМ Розгорнути

Нещодавно компанія також оголосила про залучення 16 млн фунтів стерлінгів інвестицій. Кошти планують спрямувати на прискорення розробки наступного покоління технологій електричних силових установок.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що названі найкращі електромобілі для сімʼї, та яке авто обрати у 2026 році.