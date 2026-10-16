У Туреччині відкопали 1800-річний кам'яний оракул зі стародавніми інструкціями з ворожіння. Фото

На південному заході Туреччини, де колись було стародавнє місто Кібіра, археологи виявили кам’яний монумент, якому не менше 1800 років. Це виготовлений з вапняку оракул, який має написи на чотирьох сторонах. Як з’ясували археологи, ці написи – інструкція з ворожіння "астрагаломантія", тобто, ворожіння на кістках.

Як вважають дослідники, спочатку оракул стояв на торговій площі Кібіри, але з часом його вмурували в каплицю, присвячену богу Гермесу. Як відомо, Гермес вважався покровителем мандрівників, та торгівлі. А ще – й ворожіння.

Практика астрагаломантії

Аастрагаломантія – форма ворожіння, за якої люди кидали кістки з гомілковостопних суглобів тварин, щоб отримати послання від богів.

Оракул був на площі в Кібірі. Джерело: Аrkeonews

Зокрема у вівць, кіз чи телят ця кістка має унікальну кубоподібну форму з чіткими гранями. На них видряпували цифри та кидали – буквально, як сучасні кості, – щоб отримати відповідь на запитання. Людина, яка шукала поради богів, кидала п'ять кісток разом і зіставляла отриману комбінацію чисел із написами, викарбуваними на монументі.

До богів зверталися з особистими переживаннями. Наприклад, люди намагалися дізнатися, чи одужає хвора дитина, чи спокійною буде дорога або чи принесе прибуток торгова угода.

У Туреччині знайшли оракул з... Джерело: Аrkeonews Розгорнути

На оракулі із Кібіри збереглися трактування для всіх можливих комбінацій – загалом їх 56. Кожне відповідає пророцтву, пов'язаному з певним божеством та певними обставинами.

Наприклад, якщо всі п'ять кісток випадали з одиницями, то це означало мудрість та щастя від Зевса.

Інші комбінації давали менш оптимістичні результати. Так, деякі з них застерігали від початку подорожі чи нової справи, інші – обіцяли успіх, одужання від хвороби або повернення близької людини.

Всі послання-відповіді були складені грецьким гекзаметром, що надавало їм урочистого тону.

Де ще були такі оракули

Схожі знахідки були виявлені в інших стародавніх поселеннях, таких як Термессос, Кремні, Сагалассос та Перге.

Текст на монументі з Кібіри дуже схожий на артефакт з Кремні, хоча має певні граматичні та стилістичні відмінності. Вчені вважають, що особливості напису на оракулі у Кібірі свідчить про те, що монумент оплатив меценат.

Ці написи – інструкція з вор... Джерело: Аrkeonews Розгорнути

Тобто, весь комплекс спорудили як приватний внесок у розбудову міста.

Ця знахідка в Кібірі підкреслює важливість дослідження давніх культур і їхніх практик, зокрема ворожіння, яке мало велике значення в повсякденному житті людей. Монумент не лише є свідченням релігійних і культурних звичаїв, але й ілюструє зв’язок між торговими практиками та ритуалами, що існували в стародавніх цивілізаціях.

Як повідомляв OBOZ.UA, на Миколаївщині під час археологічних досліджень багатошарового поселення Гард-1 виявили кромлех – кільцеву конструкцію з кам’яних брил, яка мала сакральне значення. Археологи планують передати давню споруду до Південноукраїнського міського історичного музею, щоб зберегти знахідку та відтворити її на території закладу.