Сонячна система загине у 100 разів швидше: вчені стривожили прогнозом

Сонячна система може втратити свою стабільність значно раніше, ніж припускали науковці. Нове дослідження показало, що процес старіння Сонця здатен спричинити справжній хаос серед планет, змусивши деякі з них назавжди покинути свої орбіти.

Раніше астрономи вважали, що планети-гіганти можуть залишатися на своїх місцях ще десятки мільярдів років навіть після перетворення Сонця на білого карлика. Однак нові розрахунки поставили під сумнів цей сценарій. Про те, що може статися із Сонячною системою в далекому майбутньому, повідомляє ScienceAlert із посиланням на дослідження, опубліковане в журналі The Astrophysical Journal Letters.

Чому Сонячна система може зруйнуватися раніше

Дослідник Каліфорнійського технологічного інституту Джим Фуллер разом із Фредом Адамсом із Мічиганського університету вивчили, як зміниться рух планет на завершальному етапі існування Сонця.

Приблизно через п'ять-шість мільярдів років наша зоря наблизиться до завершення свого життєвого циклу. Вона перетвориться на червоного гіганта, скине значну частину зовнішніх шарів, а згодом стане білим карликом.

Досі більшість моделей передбачала, що Сонце втрачатиме масу відносно рівномірно. За таких умов орбіти далеких планет поступово розширювалися б, але сама система могла б залишатися стабільною протягом надзвичайно тривалого часу.

Однак американські астрофізики припустили, що цей процес буде значно хаотичнішим.

Замість плавної втрати речовини Сонце може викидати її окремими потужними порціями в різних напрямках. Кожен такий викид змінюватиме рух зорі, а разом із ним – гравітаційний вплив на планети.

Навіть незначні відхилення, накопичуючись протягом тривалого часу, здатні порушити рівновагу всієї системи.

Що показало моделювання загибелі Сонячної системи

Щоб перевірити свою гіпотезу, вчені використали дані космічної обсерваторії Gaia Європейського космічного агентства та провели майже 700 комп'ютерних симуляцій.

Особливу увагу дослідники приділили 48 сценаріям, які найкраще відповідали можливим процесам втрати маси Сонцем.

Згідно з розрахунками, на завершальному етапі існування наша зоря може пережити приблизно 4600 окремих викидів речовини. Кожен із них здатен змінювати її швидкість приблизно на сім метрів за секунду.

Результати виявилися несподіваними:

У 37 із 48 сценаріїв орбіти зовнішніх планет починали перетинатися ще до завершення втрати Сонцем зовнішніх шарів.

Приблизно у 40% моделей серйозні порушення планетних орбіт виникали ще до перетворення зорі на білого карлика.

У 90% розглянутих сценаріїв Сонячна система зазнавала руйнування своєї звичної планетної структури протягом трьох мільярдів років після утворення білого карлика.

Таким чином, замість прогнозованих раніше 100 мільярдів років стабільності зовнішня частина Сонячної системи може зазнати масштабних змін набагато раніше.

Які планети можуть зникнути із Сонячної системи

Найбільша небезпека, за висновками дослідників, загрожує планетам-гігантам – Юпітеру, Сатурну, Урану та Нептуну.

Через зміну гравітаційної рівноваги їхні орбіти можуть істотно деформуватися. Наприклад, Уран і Нептун здатні змінити своє розташування відносно Сонця або навіть опинитися всередині орбіти Юпітера.

Ще драматичніший сценарій передбачає повне вигнання деяких планет із Сонячної системи. Зокрема, Сатурн може втратити гравітаційний зв'язок із Сонцем і вирушити у міжзоряний простір. У такому разі він стане планетою-сиротою, яка більше не обертається навколо материнської зорі.

Це також може пояснювати походження частини вільних планет, які астрономи виявляють у нашій галактиці. Можливо, деякі з них колись належали іншим зоряним системам, але втратили свої орбіти після старіння материнських зір.

Коли може загинути Сонячна система

За новими розрахунками, руйнування звичної структури Сонячної системи може відбутися менш ніж через десять мільярдів років від сьогодні. Причому окремі порушення орбіт можливі ще під час перетворення Сонця на червоного гіганта.

Водночас учені наголошують, що йдеться про математичні моделі, а не про гарантований сценарій майбутнього. Результати залежать від характеру втрати сонячної маси та сили гравітаційних збурень.

Для Землі існує й інша, значно ближча загроза. Ще до можливого руйнування орбіт зовнішніх планет збільшення яскравості Сонця зробить нашу планету непридатною для звичного життя. А під час розширення зорі до стадії червоного гіганта Земля може бути поглинута.

Нове дослідження свідчить, що навіть планетні системи, які мільярди років залишалися стабільними, можуть переживати катастрофічні зміни на завершальному етапі життя своїх зір.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що науковці висунули нову теорію появи Меркурія.