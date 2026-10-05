Шифр Першої світової не могли прочитати 108 років: як вдалося знайти розгадку

Штучний інтелект GPT-6 Astra від компанії OpenAI зміг розшифрувати повідомлення часів Першої світової, закодоване й передане німецькими військами ближче до кінця війни, наприкінці 1918-го. Текст понад сотню років залишався загадкою, але ШІ вдалося його прочитати.

Це завдання перед GPT-6 Astra поставив розробник програмного забезпечення під ніком Prinz. У своєму блозі в X (Twitter) він заявив, що ця німецька радіопередача фігурувала в списках топ-50 нерозгаданих шифрів.

Загадка виглядала так. Джерело: X (Twitter) @deredleritt3r

Про що йшлося в тексті

Виявилося, що там описувалося пересування союзних військ у районі Кримського півострова.

Розшифроване повідомлення звучить так: "АНГЛІЙСЬКИЙ КРЕЙСЕР ПРИБУВ ДО СЕВАСТОПОЛЯ [?] 4-ГО ЧИСЛА, ЗА НИМИ ЙДЕ СОЮЗНИЦЬКА ЕСКАДРА 26-ГО ЧИСЛА".

Цю інформацію було перевірено через історичні записи. Британський військово-морський журнал HMS Canterbury показав ідеальне співпадіння: англійський крейсер дійсно прибув до Севастополя з Константинополя 24 листопада 1918 року, а за два дні, 26-го числа, туди прибула ескадра союзників.

Штучний інтелект підібрав кодове слово, яке використовували німці, – "TRUPPENVERSCHIEBUNG", що означало передислокацію військ.

Саме кодування було виконано за допомогою німецького шифру ADFGVX, системи транспозиції та заміщення, яка використовує сітку 6x6, літери, цифри (0–9) та секретне ключове слово, без якого інформацію неможливо дешифрувати.

Цікаво, що GPT-6 Astra також виявив певну розбіжність у часі. Офіційно цей шифр-ключ німецькі війська планували ввести в експлуатацію лише 9 грудня 1918 року, але повідомлення було надіслано на кілька днів раніше – 27 листопада.

"Мені не відомо, чи було це конкретне повідомлення розшифроване коли-небудь раніше", – зазначив блогер Prinz.

Повідомлення блогера (автома... Джерело: Скриншот X (Twitter) @deredleritt3r Розгорнути

Додамо, що OpenAI називає GPT-6 Astra "інопланетним розумом", стверджуючи, що система надзвичайно здібна й може вирішувати складні завдання.

Як раніше писав OBOZ.UA, штучний інтелект через 217 років розшифрував таємний лист-послання від Наполеона Бонапарта до одного зі своїх старших генералів Огюста де Мармона. У листі містились подробиці про переміщення французьких та австрійських військ напередодні війни між Францією та Габсбурзькою імперією.