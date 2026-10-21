Робот спустився під землю біля Арарату: які результати пошуку Ноєвого ковчега

У районі гори Арарат у Туреччині робот Gopher залучили до пошуків біблійного Ноєвого ковчега. Його опустили в глибоку свердловину після того, як бурове свердло натрапило на надзвичайно твердий шар і зламалося.

Про це повідомило польське видання Interia GeekWeek. Дослідження проводять поблизу формації Дюрупінар – геологічного утворення, що нагадує корпус корабля. За допомогою робота науковці планують перевірити підземні аномалії, раніше зафіксовані радарами.

Формація Дюрупинар поблизу Д... Джерело: Noah Ark Project Розгорнути

Що відомо про дослідження

Формація Дюрупінар розташована поблизу гори Арарат – найвищої вершини Туреччини. Вона вже багато років привертає увагу дослідників через припущення, що саме в цьому районі може перебувати біблійний Ноїв ковчег. Однак переконливих наукових доказів на підтвердження цієї версії досі немає.

Утворення виявив 1959 року турецький капітан і картограф Ільхан Дюрупінар під час аналізу аерофотознімків, зроблених на замовлення НАТО.

Нині науковці досліджують цю ділянку, щоб з'ясувати її справжню природу. Раніше тут провели глибоке колонкове буріння, а у вересні пробурили вертикальні свердловини. Коли одне зі свердел на значній глибині натрапило на надзвичайно твердий шар і зламалося, дослідники вирішили опустити в отвір робота Gopher для подальшого обстеження.

Що може виявити робот

Робота Gopher розробив доктор Роберт Росс з австралійського Університету Ла-Троба. Пристрій має допомагати міжнародній дослідницькій команді під час буріння та відбору геологічних зразків.

Gopher – це компактний дистанційно керований робот, оснащений водонепроникними ширококутними камерами та датчиками. Він дає змогу обстежувати важкодоступні для людей ділянки на глибині до 25 метрів під землею.

Робот є зменшеною версією пристрою WomBot. Розроблені технології вже застосовували, зокрема, для дослідження нір і тунелів, які тварини прокопують в Австралії.

Робот Gopher. Джерело: Скриншот

Нині Gopher залучений до дослідницької місії Noah's Ark Discovery біля підніжжя Арарату. Його завдання – дослідити підземні порожнини й перевірити аномалії, які радари виявили всередині формації та які можуть відповідати "кімнатам" або "коридорам".

У мережі вже опублікували кадри, на яких Gopher обстежує пробурений тунель.

Чи вдасться знайти Ноїв ковчег

В Університеті Ла-Троба зазначили, що, попри суперечки щодо існування Ноєвого ковчега, дослідницький проєкт привернув увагу в усьому світі. Він також демонструє, як австралійські технології допомагають у міжнародних археологічних дослідженнях.

Доктор Роберт Росс назвав потенційну знахідку археологічним відкриттям століття. Водночас він наголосив, що незалежно від того, чи виявиться формація Ноєвим ковчегом, чи матиме зовсім інше походження, розроблена технологія допомагає науковцям досліджувати цю місцевість і з'ясовувати, що саме приховано під землею.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що під формацією Дюрупінар у Туреччині дослідники за допомогою георадара виявили підземні аномалії з відносно чіткими краями, зокрема структури, що перетинаються під прямими кутами. Вони можуть свідчити про наявність порожнин або перегородок, однак результати сканування не дають змоги визначити, чи мають ці утворення стосунок до судна, чи виникли внаслідок природних геологічних процесів.