Рідкісний природний феномен: фотограф зняв гігантські червоні блискавки у небі над Корсикою. Фото

Французький фотограф Флоріан Ріу зафіксував гігантські червоні спрайти – рідкісне атмосферне явище, яке нагадує розгалужені електричні щупальця в нічному небі. Незвичайні спалахи виникли високо над грозами поблизу іспанської Барселони, за сотні кілометрів від місця зйомки на французькому острові Корсика.

Про це повідомляє UkrMedia News. Кадри, зроблені поблизу села Монтемаджоре, швидко поширилися в соцмережах і вразили користувачів своїм незвичайним виглядом.

Фотограф зафіксував червоні спалахи над Корсикою

Флоріан Ріу заздалегідь спланував нічну зйомку, орієнтуючись на прогнози гроз над іспанським узбережжям. У ніч із 16 на 17 вересня погодні умови сприяли спостереженню за атмосферними явищами, і фотографу вдалося зафіксувати яскраві розряди на тлі нічного неба.

На світлині видно освітлені будинки французького села, над якими простягаються десятки розгалужених червоних світлових ниток. Через перспективу здається, ніби спалахи виникли безпосередньо над поселенням, хоча насправді вони утворилися на значній відстані від нього.

Грози, над якими виникли спрайти, перебували приблизно за 500-700 кілометрів від камери.

Червоні спрайти. Джерело: LinkedIn/Florian Riou

Що таке червоні спрайти

Червоні спрайти – це короткочасні електричні розряди у верхніх шарах атмосфери, які виникають над потужними грозами. На відміну від звичайних блискавок, вони формуються значно вище за грозові хмари – переважно на висоті близько 50–90 кілометрів.

Червоні спрайти. Джерело: LinkedIn/Florian Riou

Їхня поява пов'язана з потужними грозовими розрядами, які спричиняють різкі зміни електричного поля над хмарами. За певних умов це призводить до електричного пробою в розрідженому повітрі.

Характерного червоного кольору спрайти набувають через збудження молекул азоту в атмосфері. Самі спалахи тривають лише кілька мілісекунд, однак можуть охоплювати величезні простори – до 100 кілометрів у діаметрі, а їхні витягнуті елементи можуть сягати 60 кілометрів завдовжки.

Червоні спрайти. Джерело: Скриншот

Чому спрайти складно сфотографувати

Попри свої розміри, спрайти важко помітити неозброєним оком через надзвичайно коротку тривалість світіння. Для їхньої фіксації потрібні сприятливі погодні умови, темне небо, правильний напрямок зйомки та чутлива камера.

Перші переконливі фотографічні свідчення існування спрайтів науковці отримали лише 1989 року. Відтоді це атмосферне явище досліджують за допомогою наземних спостережень, літаків і космічних апаратів.

Незвичайний вигляд спалахів викликав жваве обговорення в соцмережах. Деякі користувачі порівнювали їх із гігантськими медузами або сценами з науково-фантастичних фільмів про прибульців.

Червоні спрайти. Джерело: Червоні спрайти

Нагадаємо, вчені дослідили загадкові світлові спалахи, які виникають високо над грозовими хмарами у верхніх шарах атмосфери Землі. Для їхнього вивчення використовували камери та датчики на борту Міжнародної космічної станції.

Як писав OBOZ.UA, у 2025 році вчені пояснили природу вражаючих червоних блискавок над Гімалаями, які зафіксували у травні 2022 року. Дослідники встановили, що ці рідкісні атмосферні явища виникають у верхніх шарах атмосфери внаслідок потужних грозових розрядів.