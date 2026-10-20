Перепрограмування без проміжного етапу: вчені знайшли спосіб омолоджувати людські клітини

Науковці Боннського університету та Університетської клініки Бонна в Німеччині розробили метод перепрограмування клітин крові без проміжного етапу утворення плюрипотентних стовбурових клітин. У результаті їм вдалося отримати клітини з молекулярним віком менш ніж 20 років із матеріалу 80-річної людини.

Про результати дослідження розповіло польське видання RMF24. Роботу німецьких учених опублікували в науковому журналі Aging Cell. Дослідники зазначають, що новий підхід дає змогу спостерігати за процесом омолодження клітин понад 100 днів.

Як змінюється вік клітин

Раніше для отримання нервових клітин з інших типів клітин зазвичай застосовували двоетапний процес. Спочатку клітини крові перетворювали на плюрипотентні стовбурові клітини, здатні давати початок різним типам клітин, а потім стимулювали їхнє перетворення на нервові.

За такого підходу омолодження відбувалося дуже швидко, тому дослідники не могли детально простежити всі етапи процесу.

"Ми безпосередньо перетворили клітини крові на нервові стовбурові клітини, оминувши етап плюрипотентних клітин", – пояснив професор Олівер Брюстле з Університетської клініки Бонна.

За його словами, цього разу омолодження відбувалося поступово, а спостерігати за ним вдалося протягом понад 100 днів.

Що показали дослідження

Щоб перевірити ефективність методу, науковці використали так звані епігенетичні молекулярні годинники. Вони ґрунтуються на змінах у ДНК, які накопичуються з віком. Ці зміни не змінюють саму генетичну інформацію, але впливають на те, як клітина її зчитує.

За допомогою таких показників дослідники можуть оцінювати молекулярний вік клітин. У цьому експерименті клітини, отримані від 80-річної людини, після перепрограмування продемонстрували молекулярний вік менш ніж 20 років.

Крім того, омолоджені клітини не лише мали молодші молекулярні показники, а й поводилися як молоді клітини.

Нові можливості для медицини

Тривале спостереження за процесом омолодження створило нову експериментальну модель для вивчення старіння. Оскільки епігенетичні годинники перезапускаються поступово протягом кількох тижнів, науковці можуть досліджувати, які чинники та активні речовини прискорюють або сповільнюють цей процес.

Професор Брюстле зазначив, що така модель дає змогу детальніше вивчати механізми клітинного старіння та омолодження.

Результати можуть мати значення для нейронауки й подальших досліджень нейродегенеративних захворювань, зокрема хвороби Альцгеймера. Вік є одним із найважливіших чинників ризику таких хвороб, наголосив науковець.

Водночас німецькі дослідники підкреслюють, що робота є лише початком подальших досліджень. Метод ще належить вивчити, перш ніж можна буде говорити про його можливе застосування для лікування нейродегенеративних захворювань або подовження тривалості здорового життя.

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